Wer in Marktoberdorf sein Haus saniert, der kassiert

Im Zentrum von Marktoberdorf gibt es Häuser, die modernisiert werden müssten. Das lohnt sich für Eigentümer auch finanziell. Dennoch machen einige nicht mit.

16.11.2021 | Stand: 21:47 Uhr

Vom Dorf zur Stadt: Dieser Prozess dauert lange und ist manchmal mit Verlusten verbunden, die schmerzen. Besonders augenfällig ist die Veränderung in Marktoberdorf. Alte Bauten wichen den damals modernen. Jedes Jahrzehnt ist baulich im Zentrum vertreten. Seit ein paar Jahren ist mit solch massiven Eingriffen Schluss. Ein fest umrissener Bereich wurde zum Sanierungsgebiet erklärt – was für die Hausbesitzer viele Vorteile mit sich bringen kann, wie nun wieder in der Sitzung des Stadtrats deutlich wurde.