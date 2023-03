Wer wird der neue Bürgermeister von Stötten? Erster Bewerber schmeißt hin

Noch vergangene Woche verkündete Martin Neuber, dass er Bürgermeister in Stötten werden möchte. Nun ist er nach "negativen Erlebnissen" zurückgetreten.

03.03.2023 | Stand: 17:57 Uhr

Martin Neuber möchte doch nicht Bürgermeister von Stötten werden. Der 45-Jährige hat sich entschlossen, nicht zu kandidieren. Dies teilte er der Redaktion mit. Als Grund für den Rücktritt führt er „negative Erlebnisse“ an, die er noch vor seiner Kandidatur erfahren hat, wie er berichtete. Nachdem Bürgermeister Ralf Grube in Stötten zurückgetreten ist, stehen nun im Mai Neuwahlen an. Bei der Bürgerversammlung vergangene Woche hatten sich noch zwei Bewerber für den Posten vorgestellt: Michael Neumann aus Stötten und Martin Neuber aus Steinbach. Der Name Neuber ist in der Gemeinde nicht unbekannt. Bereits der Vater von Martin Neuber, Harald Neuber, war von 1996 bis 2002 Bürgermeister in Stötten.

