"Wer wird Millionär": Görisrieder spielt bei Günther Jauch um 3 Millionen Euro

Stefan Heberle aus Görisried ist Kandidat bei "Wer wird Millionär". Am Freitag spielt er um 3 Millionen Euro. Wie er die Hürde meisterte und was er kaufen will.

06.01.2023 | Stand: 15:32 Uhr

In 5,37 Sekunden hat Stefan Heberle aus Görisried (Ostallgäu) die Eingangsfrage gelöst und schaffte es damit auf den Stuhl in der Fernsehsendung "Wer wird Millionär". Am Freitag, 6. Januar, spielt er bei Günther Jauch um drei Millionen Euro.

