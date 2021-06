Weshalb eine Kiesgrube bei Kraftisried zu einer Deponie werden soll

Anlage bei Kraftisried für Ablagerung von Bauschutt soll spätestens 2024 in Betrieb gehen. Warum der Standort ausgesucht wurde und was die Gemeinde dazu sagt.

In der Gemeinde Kraftisried soll auf einem derzeit als Kiesgrube genutzten Gelände eine Deponie entstehen. Bauherr und Betreiber ist die Geiger Unternehmensgruppe mit Sitz in Oberstdorf. Nach Angaben des Unternehmens soll die Deponie spätestens im Jahr 2024 in Betrieb gehen. Bereits ab dieser Woche können sich Bürger auf einer eigens eingerichteten Homepage über das Projekt informieren. Da die Deponie in einiger Entfernung zum Dorf entstehen soll, sieht der Kraftisrieder Bürgermeister Michael Abel keine Bedenken gegenüber dem Vorhaben.