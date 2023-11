Ein "Feind der Regierung"? Marktoberdorfer Hans Geiger in der NS-Zeit unter Verdacht

Marktoberdorfer Hans Geiger in der NS-Zeit unter Verdacht: Gegen ihn wurde ermittelt, weil er angeblich mit seinen Aussagen das "Ansehen der Reichsregierung" schädigte.

Von Siegfried Laferton

15.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Serie – Widerstand in der NS-Zeit in Marktoberdorf: Im Jahr 1934 wird Sägewerksbesitzer Hans Geiger in einen Gerichtsprozess gegen seinen Obersäger Xaver Riesemann verwickelt. Denn Riesemanns Sohn und SA-Mitglied Ludwig prangerte Geiger als "Feind der Regierung an".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.