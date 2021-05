Wie bedürftigen Kindern im Ostallgäu der teure Schlagzeug- oder Ballettunterricht bezahlt wird

Ballett zu machen oder ein Musikinstrument zu lernen ist teuer. Wie die Kinderbrücke Allgäu und das Sozialamt Ostallgäu hier gemeinsam in die Bresche springen.

Die Stimme der jungen Ostallgäuer Mutter bebt vor Dankbarkeit: „Ich möchte der Kinderbrücke und dem Landratsamt von Herzen Danke sagen“, betont sie. „Ohne ihre Riesen-Hilfe könnte mein Sohn nicht Schlagzeug lernen. Sie wissen nicht, was das für ihn bedeutet.“ Der schlagzeugbegabte Zehnjährige ist eins von 56 bedürftigen Kindern im Ostallgäu, denen der gemeinnützige Verein Kinderbrücke Allgäu und das Ostallgäuer Sozialamt gemeinsam das teure Lernen eines Musikinstruments, den Sport oder den Ballettunterricht ermöglichen. Indem sie ihn bezahlen.

Der Bub ist ein Schlagzeugtalent - aber für den Unterricht hat das Geld gefehlt

Denn ohne Finanzspritze müssten Kinder wie Jonas (Name geändert), der seit frühester Kindheit ein Rhythmus- und Schlagzeugtalent ist, ihre Träume erst einmal begraben. „Der Musikunterricht kostet einen Batzen Geld, und ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll“, meint Jonas’ Mutter. Deshalb habe sie lange gezögert. Bis sie vor zwei Jahren die Hilfe des Staates dafür in Anspruch nahm – und vor allem, bis ein halbes Jahr später noch die neue Hilfe der Kinderbrücke dazukam. Denn im Landkreis Ostallgäu geht dank der Kinderbrücke seit Dezember 2019 das Projekt „Leistungen für Bildung und Teilhabe“ bei Bedarf weit über den gesetzlichen Rahmen hinaus.

Sozialamtsleiter Michael Filser erklärt das. „Schon 2011 wurde von der Bundesregierung unter Ministerin von der Leyen das Bildungs- und Teilhabepaket eingeführt.“ Es soll Kindern von Sozialleistungsempfängern etwa die Teilnahme an Klassenfahrten und am Schulessen ermöglichen oder eben das Erlernen eines Instruments, eines Theaterstücks, eines Tanzes oder einer Sportart. Diese gesetzliche Leistung, die sich an Kinder von Hartz-IV-, Sozialhilfe-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagempfängern richtet, ist indes im Monat auf maximal 15 Euro gedeckelt.

Warum die staatliche Unterstützung dabei oftmals nicht reicht

„Das reicht aber für vieles nicht, gerade im Bereich Musik, Kunst und Tanz“, sagt Filser. Hier kommt die Kinderbrücke ins Spiel, die das gesetzliche Paket für Kinder unter 18 Jahren um maximal 50 Euro im Monat (600 Euro im Jahr) aufstockt, sodass die Hilfeleistung im Ostallgäu bis zu 65 Euro im Monat (780 im Jahr) beträgt. So kostet beispielsweise auch Jonas Schlagzeugunterricht 59,90 Euro im Monat. „Die Kinderbrücke hat uns gerettet“, sagt denn auch Jonas’ Mutter. Ohne die Aufstockung des Zuschusses durch die Kinderbrücke hätte ihr Sohn den Schlagzeugunterricht wohl bald wieder aufgeben müssen.

Die Dimension der Sozialprojekte machen Sozialamt und Kinderbrücke mit weiteren Zahlen klar: Sozialamtsleiter Filser spricht von 1800 vom Landkreis genehmigten Anträgen pro Jahr und einer Fördersumme von 324 000 Euro allein durch das gesetzliche Teilhabepaket. „200-mal wurde damit zum Beispiel die Mitgliedschaft in einem Verein gefördert“, sagt Filser. Was auch den Vereinen helfe.

Kinderbrücke Allgäu: Ohne den Lockdown wäre die Nachfrage noch deutlich größer

Die Kinderbrücke wiederum hat laut ihrer Vorsitzenden Simone Burk-Seitz und Ursula Gollmitzer trotz Corona seit ihrem Einstieg in das Projekt im Dezember 2019 anhand der eingegangenen Anträge das gesetzliche Teilhabepaket 56-mal aufgestockt und dafür 10 500 Euro in die Hand genommen. „30-mal haben wir Musikunterricht bezuschusst, 19-mal Sport, Ballett und Tanz und siebenmal Sprachkurse, Malkurse beziehungsweise Theater.“

Simone Burk-Seitz ist Vorsitzende des Vereins Kinderbrücke Allgäu. Bild: Heiko Wolf

Ohne Lockdown wäre die Nachfrage 2020 deutlich größer gewesen, vermutet Burk-Seitz. „Wir würden auch 100 und mehr anspruchsberechtigte Kinder unterstützen. Einen Deckel nach oben gibt es nicht.“

Auch die Ostallgäuer Landrätin betont, wie wertvoll das Projekt ist

Landrätin Maria Rita Zinnecker betont, wie wertvoll das Bildungs- und Teilhabepaket zugunsten bedürftiger Kinder ist – und wie wichtig die Aufstockung durch die Kinderbrücke: „Das ist gerade in Zeiten der Pandemie ein ganz starkes Zeichen an die Kinder und Eltern: Ihr seid uns wichtig, wir lassen Euch nicht allein“, sagt die Landrätin.

Die Partnerschaft mit der Kinderbrücke initiierte Jobcenter-Chef Thomas Liebner 2012. Liebner betont, wie „intensiv und unbürokratisch“ seitdem die Kinder von Hartz-IV-Empfängern unterstützt werden – sei es bei der Weihnachtsgutscheinaktion, sei es unterm Jahr, etwa durch den Kauf von Winterkleidung oder eines Computers fürs Homeschooling. Auch das Teilhabepaket werde gut angenommen, sagt Liebners Mitarbeiterin Liliane Wutz. „Die Kunden sind sehr dankbar.“ (Lesen Sie dazu auch: Jobcenter Ostallgäu und Kinderbrücke erfüllen Kindern Weihnachtswünsche.)

So wie Jonas’ Mutter, die auch lobt, wie unbürokratisch die „großartige“ Leistung beantragt werden kann. Spontan vergleicht sie ihre Helfer mit Engeln. Ihr Sohn improvisiert derweil viel am Schlagzeug. Ansonsten trommelt er am liebsten zu poppigen Kinderliedern und kirchlichem Lobpreis. „Halleluja.“

Sie initiieren gemeinsam einige Sozialprojekte im Ostallgäu: (von links) Simone Burk-Seitz und Ursula Gollmitzer (die beiden Vorsitzenden der Kinderbrücke Allgäu) sowie Jobcenter-Chef Thomas Liebner. Bild: Heiko Wolf

