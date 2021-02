Die Kulturbranche gilt als großer Verlierer der Coronakrise. Wir beleuchten das Los zweier Betroffener aus dem Ostallgäu. Was trotz Konzertabsagen Mut macht.

Die Kulturbranche gilt als ein Verlierer der Coronakrise, zumal die Politik sie oft kaum auf dem Schirm zu haben scheint. Gerade freiberufliche Musiker, Schauspieler oder Veranstalter, die sonst in aller Welt tätig sind, stecken in Not. Was zwei Betroffenen aus der Region trotzdem Mut macht.