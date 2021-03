Die Wahl fällt auf live plus online: Neun Ensembles reisen zu Musica Sacra International in Marktoberdorf an. Die Auftritte werden online übertragen.

13.03.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Richtig was auf die Beine stellen will der Verein ModFestivals mit seinem Festival Musica Sacra International, das vom 21. bis 24. Mai unter dem Motto „Unsere Erde“ stattfindet. Als Vertreter der Weltreligionen sind neun Ensembles eingeladen. Sie werden zur Eröffnung und zum Abschluss live im Modeon in Marktoberdorf auftreten, aber auch in Sälen und sakralen Räumen in Altenstadt, Kempten, Kaufbeuren, Bad Hindelang und Augsburg.