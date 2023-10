Wie der FC Thalhofen seine Erfolgsphase ausbauen und den nächsten Dreier holen will

Der FC Thalhofen empfängt Zuhause mit dem FC Heimertingen den Tabellenvorletzten. Warum der Trainer des Tabellendritten dennoch warnt.

28.10.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Am Samstag empfängt der FC Thalhofen den FC Heimertingen zum letzten Spiel der Hinrunde im Stadion am Mühlsteig (Beginn 15.30 Uhr).

Der FC Thalhofen feierte zuletzt mit einem überzeugenden 1:3 Auswärtserfolg in Dinkelscherben den zweiten Sieg in der Fremde und bleibt damit in der Spitzengruppe der Bezirksliga. Aktuell hat das Team mit 29 Punkten den dritten Platz inne. Nun stehen gegen den FC Heimertingen und den TSV Babenhausen zwei Heimspiele in Folge an, bevor es dann auswärts gegen Tabellenführer SV Egg an der Günz und den SV Mering geht. Für diese Spitzenspiele will man sich eine optimale Ausgangssituation schaffen und am Samstag gegen den Tabellenvorletzten den nächsten Dreier einfahren.

Thalhofen spielt gegen den Vorletzten

Der FC Heimertingen gewann am letzten Spieltag nach drei Niederlagen in Folge mit 2:1 Zuhause gegen den TSV Babenhausen. In der Tabelle steht die Mannschaft von Spielertrainer Christoph Amann mit 12 Punkten aus 14 Spielen auf dem vorletzten Rang.

Thalhofen noch ungeschlagen

In dieser Spielzeit ist der FC Thalhofen zuhause bisher noch ungeschlagen. Von insgesamt sieben Spielen gewann die Mannschaft sechs, eine Begegnung endete Unentschieden. Dennoch mahnt Trainer Florian Niemeyer: „Wir dürfen die kommenden Spiele nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir müssen ebenfalls 100 Prozent geben, um diese Spiele zu gewinnen.“ Immerhin ist der FCT personell wieder besser aufgestellt als noch letzte Woche. Mit Nico Beutel und Luca Csauth stoßen zwei wichtige Spieler zurück zum Kader. Lediglich Fabian Hartmann fehlt, neben den Langzeitverletzte, verletzungsbedingt. (nic) FC Thalhofen: Lukas Kress, Marco Steinhauser, Matthias Vetter, Patrick Sandner, Jakob Zeiler, Nicolas Steger, Benjamin Büttner, Timo Welte, Cedric Wahler, Linus Zeiler, Niklas Zeiler, Dominik Dürr, Janik Suske, Robin Volland, Luca Csauth, Nico Beutel