Wie die alten Marktoberdorfer das Skifahren lernten

150 Besucher hören beim humorvollen heimatgeschichtlichen Abend die Erinnerungen von Monika Schubert. Um welche Themen aus der Stadtgeschichte es dabei geht.

17.10.2022 | Stand: 11:40 Uhr

Die Erfahrung, dass man mit G’schichtle und Anekdötchen guten Ein- und Überblick über Heimat- und Stadtgeschichte gewinnen kann, machten gut und gerne 150 Besucher der Marktoberdorfer Filmburg. Obwohl längst nicht alles, was sich am Ort in mehr als 100 Jahren zugetragen hat, Anlass zur Freude gibt, wurde ein sehr vergnüglicher Abend geboten.

Vorab wurden die ankommenden Besucher dezent musikalisch auf immergrüne gute alte Zeiten eingestimmt, in denen die Bilder anfingen, das Laufen zu lernen. Etwa mit flott-swingender Tanzmusik und Oldies wie „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“ oder „In einer kleinen Konditorei“.

Welches Schicksal Monika Schuberts Vater erlitten hat

Monika Schubert eröffnete ihren die Bildershow erklärend begleitenden Vortrag mit historischen Fakten von 1912, jenem Jahr, in dem ihr Vater das Licht der Welt erblickte. Anfang 1912: Literatur-Nobelpreis für Gerhard Hauptmann, Tod von Karl May mit 65 Büchern Hinterlassenschaft, Gustav Mahlers 9. Sinfonie... Und als ein junges Bübchen von der Kinoleinwand lächelt, lächelt Monika Schubert zurück und begrüßt den damals kleinen Franz mit „Hallo Papa!“ Schnell aber wird Schubert ernst. Mit der Mobilmachung am 1. August 1914 „ändert sich das Leben auf einen Schlag“: Väter ziehen in den Krieg, viele bleiben draußen – für immer. Auch ihr Großvater.

Ein benachbarter Apotheker, erzählt Schubert, hatte den „Schalk im Nacken“. Kommt eine kugelrunde Bäckerin in den Laden und verlangt, weil sie Durchfall hat, ein wirksames Pülverchen dagegen. Als der Apotheker ihr ein Schächtelchen in die Hand drückt, das die Leidende öffnet, kommt unerwartet ein Korken zum Vorschein. Schallendes Gelächter!

Historische Fotos aus dem Archiv von Anton Hotter

Der Bilderreigen in Schwarz und Weiß stammt aus dem riesigen Fotofundus von Peter und Kathrin Herbst (Foto Hotter). Schubert konnte auf geschriebene Kindheitserinnerungen ihres Vaters zurückgreifen. Sie trug emotional bewegt vor, gestaltete wörtliche Reden berührend authentisch.

Lesen Sie auch

Reise in die Vergangenheit So sah es in Marktoberdorf vor 100 Jahren aus: Filmburg lädt zu "Heimatg'schichten"

Humorvoll amüsant erfreuten Anekdötchen über Oberdorfer Persönlichkeiten, wie zum Beispiel einen Uhrmacher. Kommt eine Mitbürgerin zu ihm: „Du, Josef, die Uhr goat nimmr g’scheit“. Nach der Bezahlung erscheint sie wieder: „Du, Josef, sie goat no imma ned“. Er: „Du hast ja nur g’sagt: Schau mal rein. Des hab i g’macht“.

Das trieb die Inflation mit der Bevölkerung in Marktoberdorf

Eine ganz harte Zeit war um das Jahr 1923 mit der heute unvorstellbaren Hyperinflation zu durchleben. Die Arbeiter kamen am Zahltag mit Rucksack, um den Wust an Geldscheinen nach Hause zu bringen. Das Pfund Brot kostete zwar „nur“ 250 Mark, der Liter Bier „nur“ 8400 Mark. Aber als Briefporto mussten zwei Millionen hingeblättert werden. Wegen der galoppierend fortschreitenden Geldentwertung war keine finanzielle Planung möglich. Massenhafte Armut machte sich breit.

Zu dieser Zeit kam die Idee einer Skiabteilung im Alpenverein im Markt Oberdorf auf. Wie das Alpinfahren geht, wusste zwar keiner, aber man probierte autodidaktisch so lange, bis es klappte. Mit dem Skispringen lief es ähnlich. Mit kleinen Hüpferchen beginnend, wurden die Sätze immer weiter. Der Hotter Toni konnte zwar keinen einzigen Sprung, wie es hieß, trotzdem war er dabei.

Wann die Wiederholung des Abends in der Filmburg ist

Am 20. November um 19 Uhr wird der heimatgeschichtliche Abend in der Filmburg Marktoberdorf wiederholt.

Lesen Sie auch: Als Marktoberdorfer Bergsteiger mit einfacher Ausrüstung große Gipfel bestiegen

Bundespreis: Programm der Filmburg Marktoberdorf gehört zu den Besten in Deutschland