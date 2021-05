Wie die AOK im Ostallgäu die Corona-Krise bewältigt

Seit Dezember sind die Geschäftsstellen der Krankenkasse zu. Welche Fragen die Versicherten beschäftigen und wie AOK-Mitarbeiter den Kontakt zu ihnen halten.

Seit 16. Dezember 2020 und damit seit fünf Monaten sind die Geschäftsstellen der AOK-Direktion Kaufbeuren-Ostallgäu geschlossen. Kontakt zu ihren Versicherten halten die Mitarbeiter dennoch. Über Telefon, Brief, E-Mail und das Online-Portal. Unter strengen Hygieneauflagen dürfen sogar einzelne Mitglieder persönlich in der Direktion beraten werden, erklärt Direktor Bernd Ruppert im Gespräch mit der AZ. Auch wenn die Corona-Pandemie vieles verändert habe, der Dialog mit den Menschen sei nie abgerissen. Im Gegenteil: Die vielen Fragen zu den Corona-Auflagen führten zu viel größerem Kommunikationsbedarf als in „normalen Zeiten“.

Telefone standen kaum noch still

Damit dieser bewältigt werden kann, habe die AOK ihre Kommunikationsstrategie angepasst. „Wir sind verpflichtet, den Menschen Auskunft zu geben – auch wenn wir nicht direkt zuständig sind“, sagt Ruppert. Als Beispiel nennt er die Einführung der FFP2-Maskenpflicht in Bayern. Als diese beschlossen wurde, seien die Telefone in der Direktion praktisch nicht mehr still gestanden. Die Menschen wollten wissen, wo, wann und wie sie die Masken bekommen. Obwohl an solchen Tagen mehr Personal für telefonische Beratung eingeplant werde, könne es zu Wartezeiten kommen. „Es ist verständlich, wenn sich die Menschen darüber ärgern, in einer Telefonwarteschleife zu hängen, aber das Aufkommen ist an solchen Tagen so hoch, dass wir es ohne Wartezeiten nicht bewältigen können.“ Entscheidungen der Politik, über die in den Medien berichtet wird, müssten zudem immer noch in Verordnungen gegossen werden. Das könne einige Tage dauern. Und die AOK könne vorher ebensowenig wie Kommunen oder Gesundheitsämter verbindliche Auskünfte geben. Deshalb bittet Ruppert um Verständnis, wenn seine Mitarbeiter nicht nach jeder politischen Entscheidung sofort erklären können, wie sie konkret umgesetzt wird.

AOK Kaufbeuren-Ostallgäu setzt auf Teamarbeit

Die Krise in der AOK selbst zu bewältigen, funktioniert laut Ruppert „nur in der Teamarbeit“. Es wurde eigens ein Reaktionsteam Corona eingerichtet, um die Verpflichtungen als Arbeitgeber – was die AOK ja auch ist – zu bewältigen. Eingebunden sei auch der Personalrat. Dabei geht es beispielsweise um Hygiene innerhalb des Betriebs und um Schnelltests, die derzeit jedem Beschäftigten zweimal die Woche zur Verfügung gestellt werden. Denn auch wenn sie bei einer Krankenkasse arbeiten, müssen sie sich selbst vor Krankheiten schützen. „Wir versuchen, alles aufrechtzuerhalten, was den Menschen Hilfestellung gibt“, sagt Ruppert. „Wir wollen hören, wie es den Einzelnen geht, der bei uns arbeitet.“ Die menschliche Nähe sei durch nichts zu ersetzen, jemanden in den Arm zu nehmen, zu trösten, oder miteinander im Büro einen runden Geburtstag feiern – das alles sei derzeit nicht möglich. Manches bleibe auf der Strecke, weil es nicht nachholbar sei – etwa die Verabschiedung von Kollegen in den Ruhestand.

Großes Thema für Mitarbeiter ist das Homeoffice

Ein Thema sei immer wieder auch das Homeoffice. „Wir möchten, dass die Mitarbeiter auch zuhause einen vernünftigen Arbeitsplatz haben und nicht mit gebeugtem Rücken am Esstisch sitzen müssen.“ Nicht jeder Mitarbeiter könne aufgrund seiner privaten Situation von zuhause aus arbeiten. Deshalb gebe es nach wie vor die Möglichkeit, ins Büro zu kommen. Dort müssten Abstands- und Hygieneregeln selbstverständlich beachtet werden. Dabei stimme sich die AOK auch mit dem Gesundheitsamt ab. „Wir haben das Glück, dass wir hier eine sehr große Liegenschaft haben.“ Dennoch gebe es auch immer wieder Verdacht auf Corona, Quarantäne und es seien auch schon Mitarbeiter selbst an Covid 19 erkrankt. Glücklicherweise bisher weniger als 20 im Direktionsbereich. Und auch wenn es bisher alle gut überstanden hätten, raten sie den anderen, alles zu tun, um es nicht zu bekommen. Das Immunsystem sei gehörig durchgerüttelt worden und es dauere eine Weile, bis sich der Körper ganz davon erhole. Und leider hätten Mitarbeiter auch schon Todesfälle in ihren Familien aufgrund von Corona-Erkrankungen erleben müssen. Ihnen biete die AOK bei Bedarf rund um die Uhr virtuelle oder telefonische psychologische Hilfe an.

Austausch von Auge zu Auge fehlt

Insgesamt hofft AOK-Direktor Ruppert „innigst, dass uns nach der langen Zeit der Beschränkungen, der Schritt aufeinander zu wieder gut gelingt und uns menschlich wieder so nah bringt, wie wir uns als soziale Wesen sein sollten“. Denn der Austausch von Auge zu Auge fehle trotz aller Videokonferenzen.

