Wie die Gemeinde Untrasried in die Zukunft investiert

Untrasried plant im diesjährigen Haushaltsplan Geld ein für einen Kindergarten, den Breitbandausbau und den Bau eines Feuerwehrhauses in Hopferbach ein.

27.05.2021 | Stand: 10:28 Uhr

Der diesjährige Haushaltsplan, der Stellenplan sowie das weitere Investitionsprogramm wurden vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. Der Verwaltungshaushalt beläuft sich auf rund 3 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt auf 3,2 Millionen Euro.

Es ist – bei vorsichtiger Planung – ein Darlehen in Höhe von 1,1 Millionen Euro eingeplant. Der Kassenkreditrahmen wurde in Abstimmung mit der Rechtsaufsicht auf 1,1 Mio. Euro angepasst. Das entspricht in etwa dem im Haushalt festgesetzten Höchstbetrag zur Darlehensaufnahme. Aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus erscheint dies als die sinnvollste Finanzierungsart, hieß es bei der Sitzung. Bis zum Jahresende soll der Kassenkredit durch Darlehensaufnahme wieder zurückgezahlt werden.

Wesentliche Investititonen in Untrasried: Breitbandausbau, neue Baugebiete, ein Kindergarten und ein Feuerwehrhaus

Der Schuldenstand der Gemeinde betrug zum Jahresende 2020 1 061 000 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 663,25 Euro entspricht. Auf Grund einiger Investitionen ist zum 31. Dezember 2021 ein Schuldenstand von 2 071 000 Euro geplant.

Die wesentlichen Investitionen sind unter anderem die Breitbanderschließung, der Erwerb und die Erschließung von Baugebieten, der Bau eines Feuerwehrhauses in Hopferbach sowie die Erweiterung des Kindergartens. Weiters ist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt von 470 000 Euro geplant.

Ein Vorschlag für das Straßensanierungsprogramm wurde von Gemeinderat Martin Worger vorgestellt. Es wurde beschlossen Schadstellen in Eschers sowie zwischen Eschers und Simmerberg zu sanieren. Weitere Schadstellen werden in Schmalholz sowie im Buchweg vor Helenenhof saniert. Zudem soll in der Bergstraße in Untrasried und in Hufschlag asphaltiert werden. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 59 900 Euro.

Lesen Sie auch

Einbußen durch Corona 150.000 Euro weniger pro Monat in Oberstaufen, weil der Kurbeitrag ausfällt

Lesen Sie auch: Zum Schutz vor Schaulustigen: Feuerwehr Marktoberdorf bekommt eine Gafferwand