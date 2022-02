Wie die Obergünzburger Rentner die Unterhaltung verbessern wollen

Die Aktiven Senioren lassen den Schlenkeltag hochleben. Nach den ganzen Vorbereitungen gönnen sie sich eine Auszeit. Das haben sie für das Frühjahr geplant.

07.02.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Wie jeden ersten Dienstag im Monat, so trafen sich die Aktiven Senioren aus Obergünzburg auch zu Maria Lichtmess zum gemütlichen Zusammensein im AkkuTreff und genossen eine zünftige Brotzeit. Früher war das Fest Mariä Lichtmess ein gesetzlicher Feiertag, doch seit dem II. Vatikanischen Konzil hat der sogenannte Schlenkeltag für die Knechte und Mägde bei den Bauern weitgehend seine Bedeutung verloren.

Sie bleiben Dienstboten für die Obergünzburger

An Maria Lichtmess wurden hauptsächlich bei den Bauern den Dienstboten der Jahreslohn ausbezahlt und Knechte und Mägde durften meist auch ein paar Tage Urlaub machen, eben eine Schlenkelzeit oder einen Schlenkeltag einlegen. Zugleich aber entschied es sich rund um diesen Feiertag, ob Knechte und Mägde bei ihrem Dienstherrn bleiben, oder zu einem anderen Hof wechselten. In manchen Dörfern, oder größeren Orten gab es dazu sogar Dienstbotenmärkte, auf die sich die Dienstboten um einen Dienstherrn bewerben konnten. Nun, bei den Aktiven Senioren wird kein neuer Dienstherr gesucht, sondern die 15 „Dienstboten“ des Marktes bleiben ihrem Dienstherrn, der Bevölkerung von Obergünzburg, treu – aber der Schlenkeltag wird trotzdem eingehalten.

„Ist’s zu Lichtmess klar und hell, kommt der Frühling nicht so schnell“: Wenn diese Bauernregel zutreffen sollte, dann müssten sich die Aktiven Senioren aufgrund des nasskalten Lichtmesstags vermischt mit Windböen und Schneefall auf einen baldigen Frühling einstellen. Die zahlreichen Ruhebänke sind alle schon repariert und soweit notwendig auch frisch gestrichen, die Pfähle für die reparierten Treppen-Geländerstangen sind gespitzt und das Handwerkszeug, wie die Harken und Schaufeln, sind geschliffen, damit sie auch schon im zeitigen Frühling zum Einsatz kommen können.

Welche Art der Bänke die Senioren in Obergünzburg aufstellen wollen

Wie wichtig gegen die Einsamkeit im Alter eine Unterhaltung in geselliger Runde sein kann, demonstrierten die Mannen des Rentner-Arbeitsdienstes nach der Brotzeit. Sie regten damit an, Sitzbänke an manchen Plätzen im Ort so aufzustellen, dass ein Gegenübersitzen das Erzählen oder eine Unterhaltung viel angenehmer macht, wenn man sich in die Augen sehen kann.