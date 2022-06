Deshalb fließen bei Obergünzburger Volleyballerinnen trotz Gewinn der Meisterschaft Tränen

Nach der Meisterschaft mit 16 Siegen aus 16 Spielen stehen die Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg vor einer schweren Entscheidung. Wie es nun weitergeht.

19.06.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Sie haben die Liga dominiert und weisen eine fantastische Bilanz auf: 16 Siege aus 16 Spielen. Doch nun der Wermutstropfen: Die Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg werden trotz ihrer großartig geführten Saison in der Landesliga Süd-West nicht den Sprung in die Bayernliga wagen. Vorausgegangen waren intensive Gespräche mit potenziellen Spielerinnen und Trainern.

Die Volleyballerinnen entscheiden nach dem Kopf, nicht nach dem Herz

„Es ist eine Kopf-, aber keine Herzentscheidung“, hat dieser Schritt Volleyballchefin Julia Nisseler doch immer wieder schlaflose Nächte bereitet. Lange hatten sie sich Zeit gelassen, alle Vor- und Nachteile abgewogen. Doch unterm Strich ist der Kader nicht groß genug, um auch in der Bayernliga bestehen zu können.

Wie viele Teams schlussendlich in der Bayernliga Süd aufs Parkett gehen werden, ist aktuell noch unklar. In der vorangegangenen Saison waren es elf Mannschaften, aufgrund der Corona-Sonderregelung wird es aber keinen Absteiger geben. „Momentan sieht es nach mindestens 22 Spielen aus. Das ist zu viel und die Saison wird einfach zu lang“, begründet Nisseler. Weil ab der Bayernliga keine Doppelspieltage mehr stattfinden, treffen jedes Mal nur zwei Teams aufeinander. Daraus resultiert die hohe Anzahl an Terminen. „Das ist schon eine extreme Belastung für jede Spielerin, freie Wochenende wären wohl sehr selten gewesen.

Was die Gründe für den Verzicht der Obergünzburgerinnen sind

„Schade, die Derbys gegen Mauerstetten und Burgberg wären sicher spannend geworden“, ist Außenangreiferin Simone Thaller wehmütig, ergänzt aber, dass ein Aufstieg wohl keine vernünftige Entscheidung gewesen wäre. Dennoch kullerten Tränen bei einigen Spielerinnen über die Wange, die gerne in der Bayernliga gespielt hätten. „Klar ist die Enttäuschung groß, die Mädels haben sich den Titel hart erkämpft“, berichtet Julia Nisseler.

Ebenfalls entscheidend sei, dass in den vergangenen Wochen auch kein Trainer gefunden wurde. So bleibt es künftig beim Gespann Julia Nisseler und Walter Borst. „Die kommende Spielzeit wird eine neue Herausforderung für uns. Zwar haben wir vergangene Saison unter Coronabedingungen ungeschlagen den Titel geholt, aber es war keine normale Spielzeit, weil einige Mannschaften zurückgezogen haben und wir damit die Punkte zugesprochen bekamen.“

Darauf hofft Obergünzburgs Volleyballchefin

Nun hofft die Volleyballchefin des TSV Obergünzburg auf eine „normale Saison“. „Ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge. Das Projekt Bayernliga wären wir gerne angegangen. Aber wir freuen uns trotzdem auf eine weitere Saison in der Landesliga und machen das Beste daraus“, blickt Simone Thaller positiv in die Zukunft.

Derweil wird es in der kommenden Saison wieder eine zweite Frauenmannschaft beim TSV geben. Vor allem die Spielerinnen aus der U18 werden nun als TSV-Damen II in der Kreisklasse aufs Parkett schreiten. „Ich freue mich, dass es damit geklappt hat“, sagt Franziska Thaller. Als Trainer stehen Walter Borst und Jennifer Ruf zur Verfügung.

Thaller selbst bleibt weiterhin in einer Doppelrolle: Neben ihrem aktiven Part als Spielerin der Ersten kümmert sie sich gemeinsam mit Carolin Beck um die U14 und U13 beim TSV Obergünzburg. „Wir freuen uns in unserer Abteilung natürlich immer auf neue Gesichter“, wirbt Franziska Thaller um Neuzugänge.

