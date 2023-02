Wie Eggenthal auf der Suche nach Standort für Windrad vorgeht

Eggenthal muss im Zuge der Energiewende Standorte für Windräder suchen. Die Zeit drängt. Etwas anders sieht es bei Fotovoltaik auf freier Fläche aus.

23.02.2023 | Stand: 10:42 Uhr

Wie wirkt sich der Ausbau der erneuerbaren Energien auf die Gemeinde Eggenthal aus? Mit dieser Frage befasste sich der Gemeinderat schwerpunktmäßig in seiner jüngsten Sitzung.

Infolge des Wind-an-Land-Gesetzes der Bundesregierung müssen künftig auch in Bayern Vorrangflächen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Auch in Eggenthal wurden, wie in den Nachbargemeinden Baisweil und Pforzen, mögliche Flächen identifiziert. Bis Anfang März kann die Gemeinde Bedenken und Ausschlüsse geltend machen.

Das hat Eggenthal in Sachen Photovoltaikfreiflächenanlagen vor

Zur besseren Nutzung der Sonnenenergie sollen künftig verstärkt Photovoltaik-Freiflächenanlagen aufgestellt werden. Im Gegensatz zur Nutzung der Windenergie haben hier die Gemeinden die Planungshoheit. Die VG-Bürgermeister sind sich einig, eine Standortanalyse zu beauftragen, um Kriterien für die Genehmigung solcher Anlagen zu erarbeiten. Den Bürgermeistern ist ein gemeinsames Vorgehen wichtig. Der Gemeinderat beschloss, die Standortanalyse umgehend in Auftrag zu geben und hofft auf die Beteiligung der Nachbargemeinden.

So sieht das neue Kitagebäude in Eggenthal aus

Erwin Hofmann, der die Rathauschefin Karina Fischer zu Beginn der Sitzung vertrat, gab außerdem aktuelle Sachstände zu verschiedenen Themen bekannt. So habe es im Januar eine Besprechung zum Kindergarten- und Krippenneubau gegeben, an der er teilnahm. Das Gebäude soll ebenerdig ausgeführt werden und drei Kindergarten- sowie einer Krippengruppe Platz bieten. Wenn möglich, soll der Neubau an ein Nahwärmesystem angeschlossen werden. Mitte März soll das Vorhaben ausgeschrieben werden, die Architekten-Entwürfe vermutlich im Herbst von einem noch durch den Gemeinderat zu bestimmenden Preisgericht bewertet werden. Der Kindergarten ist aktuell mit 54 Kindern gut ausgelastet, mehrere Kinder besuchen Einrichtungen in anderen Gemeinden.

Das fordert die Bürgermeisterin bei Problemen mit Hunden

Auch über den Sachstand bei der Grünanlagensatzung informierte Hofmann. Eine solche sei nur bei Parkanlagen erforderlich. Gleichwohl könne die Gemeinde für öffentliche Gelände (Schulen, Kindergärten, Sportanlagen) eine Leinenpflicht, auch einen Maulkorbzwang für Hunde einführen. Hofmann appellierte an die Bürger, bei Problemen mit Hunden „Ross und Reiter“ zu nennen. Dann könne die Gemeinde handeln.

