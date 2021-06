Eine saubere Sache: Wie es in der Wäscherei-Wertachtal in Marktoberdorf läuft

Ein ausführlicher Einblick in die Wäscherei-Wertachtal in der Marktoberdorfer Stadtmitte. Welche Ziele die neue Einrichtung der Wertachtal-Werkstätten verfolgt.

In den neuen Räumen der Wäscherei-Wertachtal in Marktoberdorf riecht es nach frischer Wäsche. Es herrscht Betriebsamkeit, aber keine Hektik. Alex Epple bügelt konzentriert ein Männerhemd, Sven Groß prüft mit geschultem Blick die Kragenglätte eines zweiten. Ihre Kollegen Karin Feneberg, Taner Eyuboglu und Christian Brucker legen ein Tischtuch zusammen, das sie zuvor durch die Mangel gedreht haben.

Statt in den Behindertenwerkstätten nun mitten in der Stadt Marktoberdorf

Das Besondere daran? Die Wäscherei-Mitarbeiter der Wertachtalwerkstätten, die 50 Kilo Wäsche am Tag mangeln, bügeln beziehungsweise reinigen, trocknen oder finishen, tun das nicht mehr in den „ab vom Schuss“ gelegenen Behindertenwerkstätten. Vielmehr arbeiten sie mitten in der Stadt. Und zwar in dem schmucken Geschäftsgebäude der Familie Karle, in dem auch alle möglichen Produkte der Wertachtal-Werkstätten zum Verkauf ausgestellt sind. Von Frauenröcken über Senfessig, Tees und Kekse bis zu Ofenanzündern. Robert Dörffel, der für Marktoberdorf und Füssen zuständige Einrichtungsleiter Süd der Wertachtal-Werkstätten, einer Tochterfirma der Lebenshilfe Ostallgäu, findet das großartig.

Die neue Wäscherei Wertachtal in Marktoberdorf: Wäscherei-Leiterin Carmen Todisco mit einem Teil des Verkaufssortiments. Bild: Heiko Wolf

Der neue Arbeitsplatz der „Wäscher“ unterscheide sich enorm von denen der anderen 150 Marktoberdorfer Werkstätten-Mitarbeiter, die wie sie an einer psychischen Erkrankung oder einer geistig-körperlichen Behinderung leiden. „Das hier ist Inklusion pur“, sagt Dörffel. Sowohl die innerstädtische Lage der neuen Wäscherei als auch der Geschenke-Shop sollen für Kundenkontakt sorgen. „Wir zeigen, was wir können und schaffen so Kontaktflächen zur Bevölkerung.“

Tischwäsche von Privatkunden sowie Arzt- und Apothekerkittel

Neben Hemden, Tisch- und Bettwäsche von Privatkunden bekomme die Wäscherei etwa Arzt- und Apothekerkittel sowie „Blaumänner“ von Autowerkstätten und Wischmopps von Reinigungsfirmen in die Hand, sagt Taner Eyuboglu. „Wegen Corona hatten wir in der letzten Zeit aber wenig Wäsche von Gaststätten und Hotels.“

Die Pandemie bremse auch die erwünschten Kundenkontakte noch aus, sagt Einrichtungsleiter Dörffel. „Ich hoffe auf die Zeit danach. Denn in den Werkstätten kommen nur Leute zu uns, die gezielt etwas suchen. Hier in der Stadt stoßen Laufkunden auf unsere Sachen.“

Wie die Beschäftigten beruflich von dem neuen Konzept profitieren sollen

Die Beschäftigten sollen beruflich von dem neuen Konzept profitieren. „In der Stadt schaffen sie leichter den Absprung aus der Werkstätte zu einem Außenarbeitsplatz oder zunächst einem Außenpraktikum“, denkt Dörffel. Zumal auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Behindertenwerkstätte oft eher als Bremse wirke. Hinzu komme, dass die Wäscherei-Leute mit dem ebenfalls in den früheren Karle-Räumen untergebrachten Inklusionsbüro „Kompass“ eine Arbeitsmarkt-Beratung direkt vor der Nase haben.

Doch was sagen die Beschäftigten selbst? Kurz gesagt: Sie lieben ihren neuen Arbeitsort. „In der Stadt ist das ein ganz anderes Gefühl“, findet etwa Eyuboglu, der wie die meisten anderen seit über zehn Jahren in den Wertachtal-Werkstätten arbeitet. Er lobt, wie geräumig die Wäscherei sei im Vergleich zu den alten Räumen. „Und wir haben alles vor Ort. Wir können uns selbst etwas zu essen besorgen oder einen Kaffee trinken gehen. Muckefuck und Greinwald sind um die Ecke.“ Das ist Eyuboglu (43), der mit zwei Kollegen in einer WG wohnt, wichtig. Auch der Teamgeist habe sich durch den Auszug aus den Werkstätten verstärkt, finden Taners Arbeitskollegen. Man sei richtig zusammengewachsen.

Die Beschäftigten in Marktoberdorf sagen: "Wir sind unter uns. Das fördert das Vertrauen im Team"

„Wir sind unter uns. Das ist entspannter, als wenn 100 andere Leute aus den Werkstätten um uns herum sind“, sagt Karin Feneberg (49). „Ich fühle mich wohl hier. Das Betriebsklima ist toll“, sagt Christian Brucker (44). „Wir haben mehr Ruhe und daher ein vertrauensvolles Verhältnis zueinander“, bestätigt „Teamküken“ Alexander Epple (26).

Er freut sich über die neue Wäscherei Wertachtal: Der Marktoberdorfer Leiter der Wertachtal-Werkstätten, Robert Dörffel. Bild: Heiko Wolf

Wie die anderen kam der Metalltechniker nach seiner Ausbildung im Beruf nicht zurecht, wurde immer wieder arbeitslos: „Der erste Arbeitsmarkt hat für mich nie lange funktioniert. Es war zu hektisch, zu schnell.“ Karin Feneberg kam mit der harten Akkordarbeit in ihrem Job nicht klar. Alle loben, wie viel Geduld ihre Chefinnen mit ihnen und ihren Schwächen haben. In der Berufswelt „draußen“ sei das oft nicht so. „Trotzdem ist es unser Ziel, irgendwann wieder draußen zu arbeiten“, sagt Eyuboglu, der schon in anderen Wäschereien und Großküchen gearbeitet hat. Seine Kollegen und er haben sich viel hauswirtschaftliches Fachwissen angeeignet, die Arbeit in der Wäscherei-Wertachtal wirkt sehr gut organisiert – ob an der großen Mangel, den zwei Bügelstationen, den fünf Waschmaschinen oder den drei Trocknern.

Warum die Wertachtal-Werkstätten das Projekt noch ausweiten wollen

Es laufe gut an, sagt Wäscherei-Leiterin Carmen Todisco und berichtet, dass sie eben erst, passend zum Lockdown-Ende, einen Ferienhof aus Apfeltrang als Kunden dazugewonnen hat. Werkstätten-Leiter Dörffel unterstreicht, wie wichtig die Auftragslage ist. „Es ist kein Selbstläufer, die Wäscherei kostendeckend zu betreiben.“ Aber er sei optimistisch, sagt Dörffel, der langfristig zwölf Werkstätten-Mitarbeiter in der Wäscherei arbeiten lassen will. Aktuell sind es sechs.

