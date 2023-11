Eine "Frage des Überlebens": Wie geht weniger?

Diese Frage wird im Symposium "Stadt.Land.Schluss" in Marktoberdorf diskutiert. Organisator Andreas Koop darüber, was dort geplant ist.

05.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„Wie geht weniger?“ In Zeiten der begrenzten Ressourcen ist das eine Frage, mit der sich Menschen in allen Lebensbereichen auseinandersetzen müssen. Designer Andreas Koop zufolge ist das sogar eine „Frage des Überlebens“. In der Musikakademie Marktoberdorf hat er daher das Symposium „Stadt.Land.Schluss.“ organisiert.

