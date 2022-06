"Wie im Alpenkino": ABK Allgäuer Radtour startet in Obergünzburg

Am 3. Juli schwingt sich das Ostallgäu bei der 12. ABK Allgäuer Radltour auf's Fahrrad. Die Tour beginnt und endet in Obergünzburg. Eine Menge Spaß ist geboten.

12.06.2022 | Stand: 04:00 Uhr

„Jeden Kilometer habe ich hier in der Umgebung einen anderen Blick auf die Voralpenlandschaft und die Berge, das ist wie Alpenkino schauen“, meint der Obergünzburger Bürgermeister Lars Leveringhaus begeistert. In der Ostallgäuer Marktgemeinde startet und endet am Sonntag, 3. Juli, die 12. ABK Allgäuer Radltour, die vom Landkreis Ostallgäu in Zusammenarbeit mit der Aktienbrauerei Kaufbeuren durchgeführt wird. „Die Tour ist ideal, als Einheimischer Ecken zu erkunden, in denen man zuvor noch nicht gewesen ist“, findet Leveringhaus, der selbst leidenschaftlicher E-Biker ist und die Genussrunde mit rund 50 Kilometern über Sellthüren, Unterthingau und Aitrang mitfahren wird.

Für ambitionierte Rennradler wurde zudem eine 110 Kilometer lange Runde ausgetüftelt, die auch nach Wildpoldsried und Untermeiselstein führt. Anmeldung ist ab 8 Uhr am Marktplatz Obergünzburg, um 9.05 Uhr geht es auf die Runde.

In erster Linie geht es um Spaß und Gemeinschaft

Im Mittelpunkt der Tour stehen aber keine Höchstleistungen, sondern Spaß und das Miteinander. Erstmals gibt es außer dem Abschlussfest mit Musik, Tombola, Bier und Essen am Mittag auch einen Frühschoppen, den die Obergünzburger Vereine ausrichten. So können Nichtradler entspannt auf die Ankunft der großen Radlerschlange warten und später gemeinsam feiern. Übrigens ist die beliebte Fahrradveranstaltung dieses Mal eine Jubiläumstour, denn der Landkreis Ostallgäu feiert sein 50-jähriges Bestehen.

Weitere Infos zur ABK Allgäuer Radltour finden Sie hier.

Die Serie „Heimatentdecker“ zeigt jede Woche einen Tipp für mehr Heimatglück und stellt Angebote und Projekte im Ostallgäu vor, die es ohne Tourismus nicht gäbe.

