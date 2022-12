Wie in Kindergärten im Ostallgäu mehr Bio auf den Tisch soll

Öko-Modellregionen Ostallgäu und Oberallgäu/Kempten wollen mehr Nachhaltigkeit in der Verpflegung an Kitas und Schulen. Gibt es genug bezahlbare Bioprodukte?

„Bio kann jeder“ ist der Titel eines bundesweiten Netzwerks, das Verantwortliche in der Außer-Haus-Verpflegung für Kinder und Jugendliche unterstützen will. Es geht darum, das Essen durch ökologische, aber vor allem auch saisonale und regionale Produkte nachhaltiger zu gestalten. Für die Ostallgäuer Landrätin Rita Maria Zinnecker ein ganz wichtiges Thema: „Wenn schon die Kinder in den Kitas und Schulen den Wert von nachhaltigen Lebensmitteln lernen und auch schmecken, dann haben wir viel erreicht.“

Woran es in den Kitas im Ostallgäu beim Einsatz von Bio mangelt

Im Rahmen von „Bio kann jeder“ hatten die Öko-Modellregionen Ostallgäu und Oberallgäu/Kempten zu einem Workshop auf den Arche-Hof Birk in Weitnau geladen. Unter den Teilnehmenden waren Caterer, Küchenleitungen und pädagogische Kräfte wie Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer. Einige von ihnen setzen schon Bio-Lebensmittel wie regionales Obst und Gemüse in ihrer Einrichtung ein. Nun ging es auch um die Frage, wie sich dieser Anteil erhöhen lässt und darum, ob ein gänzlicher Umstieg auf bio-regional möglich ist. Dazu referierte Eva-Maria Huber von Bioland. Sie gab viele Praxistipps, die auch wirtschaftlich umsetzbar seien.

„Oftmals fehlt in den Einrichtungen eine Frischeküche, die den Einsatz von Produkten aus der Region erleichtern würde“, sagt Lisa Mader, Projektleiterin der Öko-Modellregion Ostallgäu. „Wenn die Belieferung der Essen über externe Caterer stattfindet, ist es schwieriger, regionale Bio-Produkte zu platzieren.“ Wie das klappen kann, zeigten Mader und ihre Kollegin Cornelia Bögel von der Öko-Modellregion Oberallgäu/ Kempten.

Welche Lösung es bei einer hohen Nachfrage nach Bioprodukten gibt

Die Küchenleitenden äußerten Bedenken, ob Bio-Produkte regional in ausreichender Menge verfügbar seien. Auch dafür zeigten Bögel und Mader Beispiele, die in Gemeinschaftsverpflegungen bereits erfolgreich umgesetzt wurden: Die Öko-Modellregionen verfügten über ein Netzwerk an Erzeugern und Lieferanten aus der Region und seien damit erster Ansprechpartner für Fragen rund um die Verfügbarkeit von regionalen Bio-Produkten. „Ein gutes Netzwerk in der Region ist das A und O einer regionalen nachhaltigen Verpflegung. Und letztlich helfen das Lernen voneinander und der Austausch untereinander extrem viel, Herausforderungen zu meistern,“ sagt Mader. „Unsere Aufgabe ist es, die, die Bio können, mit denen zusammenzubringen, die Bio wollen.“ So wurde auch der Wunsch nach einem regelmäßigen Austausch geäußert.

So profitieren die Kinder in den Kitas und Schulen von der Aktion

Ein weiteres Thema in den Einrichtungen war laut Mader die Stärkung des Bewusstseins bei Kindern und Eltern für die Wertschöpfungskette bei Lebensmitteln. Auch dabei unterstützen die Öko-Modellregionen und bieten neben der Organisation von Hofführungen auch Infomaterial an. Auch Barbara Birk vom Arche-Hof bietet Führungen speziell für Kindern an. Gruppen, die den Seminarraum des Arche-Hofs anmieten, werden zu 100 Prozent mit Bio-Produkten verköstigt.

Zum Abschluss führte Birk über den Arche-Hof und erklärte die Prinzipien des Ökolandbaus. Fingerfood – herzhaft, süß, Bio und für Kinder optimal geeignet – rundete die Veranstaltung ab.

