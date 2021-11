Wie können sich Senioren vor Betrügern und Dieben schützen?

Bei einer Informationsveranstaltung in Marktoberdorf will die Carirtas ältere Mitmenschen sensibel machen. Wo die Gefahren lauern.

02.11.2021 | Stand: 13:56 Uhr

Einbruch, Internetbetrug, Enkeltrick und Anrufe von falschen Polizisten: Besonders die ältere Generation ist vor Betrügern und Dieben nicht immer sicher. Oft auch, weil sie Gefahren zu spät erkennt. Dem will der Caritasverband Ostallgäu nun bei einer Informationsveranstaltung für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer zum Thema „Betrugsmaschen – so können sie sich schützen“ einen Riegel vorschieben. Am Montag, 8. November, stellt ab 14.30 Uhr im Haus der Begegnung, Jahnstraße in Marktoberdorf, Gerhard Kreis, ehemaliger Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Marktoberdorf, verschiedene Maschen vor und gibt Tipps, wie man sich hiervor schützen kann. Eine Anmeldung wird erbeten bis 5. November unter Telefon 08342/96190.

