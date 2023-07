Warum Kinder aus Unterthingau sicher auf der Straße Rad fahren

Zielbremsen, S-Gasse, Slalom: Unterthingauer Grund- und Mittelschüler zeigen bei Jugend-Fahrradturnier, was sie können. Warum der Wettbewerb so wichtig ist.

05.07.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Viele Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule Unterthingau kommen mit dem Fahrrad zur Schule. Damit die Kinder sehen, wie sicher sie ihr Rad beherrschen oder wo noch Übungsbedarf besteht, veranstaltete die Schule zusammen mit dem ADAC und dem Automobil- und Motorradclub (AMC) Unterthingau das Jugend-Fahrradturnier. Geleitet wurde es vom ehemaligen Konrektor der Schule, Wolfgang Weber, der von zwölf AMC-Mitgliedern und pensionierten Lehrkräften unterstützt wurde.

Bei diesen Übungen müssen sich die Schüler besonders konzentrieren

Im Pausenhof war ein Parcours aufgebaut, an dessen acht Stationen die 207 Schülerinnen und Schüler der zweiten bis sechsten Klassen zeigen konnten, wie sicher sie auf dem Fahrrad sind. Nach dem Start musste ein Spurbrett ohne abzurutschen in ganzer Länge bewältigt werden. Die Kinder hatten dann zwei Kreisel zu fahren, an denen sie eine Kette aufnehmen mussten, ohne sie auf dem Boden schleifen zu lassen oder zu verlieren. Große Konzentration war dann bei der S-Gasse gefragt. Jedes umgefallene Klötzchen bedeutete dabei einen Fehlerpunkt. Spurwechsel, Slalom fahren und Zielbremsen schlossen dieses Turnier ab.

An den beiden Turniertagen mussten die Schulsanitäter nur einige kleinere Blessuren nach Stürzen versorgen. Elf Schülerinnen und Schüler schafften den Parcours fehlerlos und 32 mit nur einem bis drei Fehlern.

Die se Unterthingauer Schülerinnen und Schüler haben gewonnen

Die Sieger der zweiten Klassen waren Maja Grotz und Maximilian Neher, bei den dritten Klassen waren Emilia Neher und Vincent Schneider die Besten. In den vierten Klassen siegten Jana Högner und Luca Pflaum und in den fünften und sechsten Klassen Sarah Guggenmos und Andreas Krißmer. Sie erhielten Medaillen, Urkunden und kleine Sachpreise.

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer beim Turnier gingen auch nicht leer aus, denn sie waren im AMC-Heim zum Helferessen eingeladen, das Ruth Rampp zubereitet hatte.

