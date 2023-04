Wie Kurfürst Clemens Wenzeslaus das Theater nach Marktoberdorf brachte

Nicht erst seit gestern ist in Marktoberdorf Theater geboten: Schon vor hunderten von Jahren spielten die Oberdorfer auf der Bühne. Wie alles begann.

Von Lucia Golda

08.04.2023 | Stand: 18:15 Uhr

„An Silvester gehen wir ins Kolpingtheater. Das war schon immer so. Wegen meiner Oma, Anneliese Steinhauser. Lange hat sie dort selbst mitgespielt und Regie geführt. Zusammen mit dem Sigi Huttner, dem „Sigl“. Auf der Bühne der Erich Weiß, der Stefan Bartl und die Sigrid Bornhof. Im Fasching dann dasselbe Spiel: Am rußigen Freitag geht es zum Fasnachtsabend. Das war auch schon immer so. Wegen Oma. Als sie während der Fasnachtsabende einmal auf Reha war, haben wir uns als sie verkleidet. Sie musste doch schließlich dabei sein.

