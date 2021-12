Wie lief es in Marktoberdorf im Jahr 2021?

Corona dominierte, doch gab es sie 2021 in Marktoberdorf auch: die positiven Nachrichten, die Aufreger und großen Gerfühle. Blick zurück auf Januar bis April.

Das Jahr 2021 geht zu Ende, die Allgäuer Zeitung blickt zurück. Was ist passiert in Marktoberdorf? Ein Jahr, dessen Anfang von viel Hoffnung geprägt war und an dessen Schluss doch viel Ernüchterung steht. Die Pandemie will einfach nicht enden. Doch neben Corona gab es auch gute Nachrichten für die Marktoberdorfer und Marktoberdorferinnen, Aufregung und große Gefühle. Heute: Der Rückblick auf die ersten vier Monate eines bewegenden Jahres.

Marktoberdorf führt Gästetaxe ein

Januar: Das Jahr beginnt positiv, die Impfkampagne gegen das Coronavirus startet. Doch die anfängliche Euphorie weicht schnell. Schon Mitte Januar zeigt sich: Zwar sind über 9000 Ostallgäuerinnen und Ostallgäuer über 80 Jahre vom Landratsamt wegen einer Impfung angeschrieben worden, aber es gibt nicht genügend Impfstoff. In der Nacht vom 13. auf 14. Januar zeigt der Winter, was er kann. Es schneit ununterbrochen. Auf einigen Straßen heißt es: Nichts geht mehr. Und der Stadtrat stimmt für die Einführung eines Kurbeitrags ab 1. Januar 2022. Die Gästetaxe soll der Stadt jährlich zusätzliche Einnahmen von bis zu 50.000 Euro bescheren.

Im Januar schneit es hedftig. Auf manchen Marktoberdorfer Straßen heißt es: Nichts geht mehr. Bild: Heinz Budjarek

Mini-Gaudiwurm sorgt für Begeisterung

Februar: Im Februar sorgt ein kleiner Gaudiwurm für Begeisterung: Weil der echte Gaudiwurm coronabedingt abgesagt wurde, baut die Hattenhofener Familie Hörmiller den Faschingszug mit Legosteinen nach und stellt ein Video davon ins Internet. Das wird ein Hit und tausendfach geklickt. Der Traktorenbauer Fendt stellt die Weichen für weiteres Wachstum, schafft 120 Arbeitsplätze für Ingenieure. Außerdem positiv: Die Stadt beschließt einen Rekordhaushalt. Trotz großer Investitionen sind kaum neue Schulden eingeplant. Und Corona? Bereits in der ersten Februarwoche sind im Ostallgäu knapp 20 Prozent der über 80-Jährigen gegen das Virus geimpft.

Frauenkapelle in Marktoberdorf in Gefahr

März: Die Polizei präsentiert Mitte März ihre Kriminalstatistik. Die Stadt schneidet gut ab: Der Raum Marktoberdorf gehört nach wie vor zu den sichersten Regionen in Bayern. In Gefahr ist jedoch die Frauenkapelle. Anfang März kommt heraus: Wegen erheblicher statischer Mängel muss das barocke Gebäude für mehr als eine Million Euro generalsaniert werden. Weil die Stadt wächst, steigt auch der Bedarf an Wohnraum. Der Stadtentwicklungsausschuss genehmigt ein Wohnprojekt: In der Zugspitzstraße soll ein Haus für elf Familien entstehen. Und Corona? Ende März wird bekannt, dass nun bald die ersten Marktoberdorfer Ärzte mit Corona-Impfungen starten dürfen. Damit soll das Impftempo steigen.

Abiturienten in Marktoberdorf in Quarantäne

April: Die Ostergottesdienste finden in diesem Jahr auch an nicht vertrauten Orten statt. So feiern evangelische Christen im Freien auf der Buchel den Auferstehungsgottesdienst. Der Ansturm auf die Corona-Impfungen in den Arztpraxen ist enorm: Nach einem halben Tag geht in mancher Hausarztpraxis der Impfstoff bereits wieder aus. Das Allgäuer Brauhaus investiert in Leuterschach rund 16 Millionen Euro in eine neue Abfüllanlage. 500 Tonnen Technik wird dafür gebraucht. In der zweiten Aprilhälfte kommt der erste von über 50 Großtransporten in Leuterschach an. Und Corona? Wegen zweier positiver Corona-Fälle ist fast der ganze Abiturjahrgang des Marktoberdorfer Gymnasiums in Quarantäne. Zu den Prüfungen dürfen die Schüler trotzdem: Sie bekommen einen Freischein vom Gesundheitsamt.

