Bevor es eskaliert: Marktoberdorf geht mit Satzung gegen Alkoholexzesse und anderes vor

Eine neue Satzung regelt in Marktoberdorf, was auf öffentlichen Flächen und Plätzen erlaubt und was verboten ist. Warum das auch der Polizei helfen soll.

25.10.2022 | Stand: 18:30 Uhr

In Maßen oder in Massen: ein kleiner, aber feiner Unterschied – gerade beim Alkoholkonsum. Auch die Stadt Marktoberdorf kann dazu ein Klagelied anstimmen, wenn es am Ettwieser oder Kuhstallweiher wieder einmal zu Gelagen gekommen ist, an deren Ende jede Menge Müll und manchmal Scherben übrig bleiben. Um dem einen Riegel vorzuschieben, „bevor es zum Super-GAU kommt“, wie es Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell formulierte, hat der Stadtrat bei zwei Gegenstimmen eine Satzung verabschiedet, in der festgelegt ist, was auf öffentlichen Flächen erlaubt ist und was nicht. Das geht bis hin zu Werbeaufstellern und Betteln.

