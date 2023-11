Wegen Unterkünften für Flüchtlinge im Ostallgäu: Landrätin erhält Drohungen

Ostallgäuer Landrätin Zinnecker ist besorgt über die Härte in der Flüchtlingsdebatte. Wie sie auf die Schmähungen und Drohungen reagiert.

25.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Als „geschmacklos“ hat die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker eine Fotomontage bezeichnet, die sie in Häftlingskleidung und Handschellen zeigt. Mit der Darstellung hatten Demonstranten in Westendorf ( Ostallgäu) ihrem Ärger Luft gemacht über die geplante Unterbringung von 50 Flüchtlingen im Ort. Zinnecker sagte, sie verstehe die Sorgen der Menschen, gerade wenn es um die Sicherheit gehe. Der Landkreis nehme dies sehr ernst. Gleichzeitig zeigte sich Zinnecker besorgt darüber, „dass der Ton in der Debatte rauer wird“ und der Respekt verloren gehe. Respekt sei eine Grundvoraussetzung für gutes Zusammenleben. "Wenn wir den Respekt voreinander verlieren, ist der soziale Zusammenhalt in Gefahr. Das darf nicht passieren."

Mit der geplanten Unterkunft wolle man Menschen vor Obdachlosigkeit bewahren: „Ich kann daran nichts Verbrecherisches erkennen“, sagte Zinnecker. Die Landrätin hat die Polizei über die Fotomontage informiert, ebenso über Drohungen in E-Mails. Ein Gespräch mit der Bürgerinitiative hat laut Zinnecker derzeit keinen Sinn. Sie kenne die Forderungen und wolle keine Plattform für eine weitere Eskalation bieten. Es habe seit Oktober Gespräche mit den drei Bürgermeistern gegeben.

Ärger auch in Marktoberdorf

Für Ärger sorgt die Unterbringung von Flüchtlingen auch in Marktoberdorf. Dort wird das Landratsamt Ostallgäu auf dem Parkplatz der Behörde in Marktoberdorf ein Zelt aufstellen. Das Zelt soll in der Woche nach dem 4. Dezember errichtet werden. Es wird Platz für 50 Geflüchtete bieten. Geplant ist eine Laufzeit von bis zu sechs Monaten. Deutliche Kritik an dieser Lösung kommt von der Stadt. Marktoberdorf gehöre bereits mit der höchsten Anzahl an Geflüchteten zu den am stärksten belasteten Gemeinden im Landkreis. „Die Errichtung einer weiteren Unterkunft in Marktoberdorf ist den Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr zu vermitteln“, sagt Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell.

Im Ostallgäu gibt es auch Gemeinden ohne Flüchtlinge

Besonders stößt Hell das Missverhältnis innerhalb der Landkreisgemeinden auf. Marktoberdorf liege bei der Aufnahme von Flüchtlingen bei einer Erfüllungsquote von 156 Prozent (Stand Mitte Oktober). Dagegen kommen laut Hell 14 von 45 Ostallgäuer Gemeinden gerade mal auf eine Quote von unter 50 Prozent. Und Hell zufolge beherbergt eine beträchtliche Anzahl der Landkreisgemeinden nur wenige bis keine Flüchtlinge. In Marktoberdorf stehen bereits drei Wohnheime für Geflüchtete, das Impfzentrum und eine Turnhalle wurden zu Unterkünften umfunktioniert. Es sei die „Pflicht des Landratsamtes, für eine gleichmäßige Lastenverteilung unter den Landkreisgemeinden zu sorgen und nicht die Hauptlast auf nur wenige Schultern zu legen“, sagt Hell. Integration könne – wenn überhaupt möglich – nur in der Fläche gelingen.

Flüchtlingssituation spitzt sich zu im Ostallgäu

Hell kritisiert auch, erst von der Zelt-Lösung erfahren zu haben, als diese schon beschlossen war. Bei einer Entscheidung von dieser „enormen Tragweite“ hätte er vom Landratsamt erwartet, „im Vorfeld informiert und eingebunden zu werden“, sagt Hell.

Seit Oktober hat sich im Ostallgäu die Flüchtlingssituation weiter verschärft. Der Landkreis bekommt laut Landrätin Maria Rita Zinnecker wöchentlich 40 Menschen zugewiesen und muss sie unterbringen. Da die Notunterkünfte jedoch zu mehr als 100 Prozent belegt sind, sucht der Landkreis weiter nach Möglichkeiten, die Flüchtlinge unterzubringen. Im landkreiseigenen Tagungshaus Eschers sind seit Mitte Oktober 34 ukrainische Flüchtlinge untergebracht.

