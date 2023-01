Wie sah das Leben vor einhundert Jahren aus? Ein Blick ins Obergünzburger Tagblatt

Auch vor hundert Jahren war nicht alles besser. Das zeigt ein Blick in das Obergünzburger Tagblatt. Die Themen könntem dem Leser von heute bekannt vorkommen.

05.01.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Wie sah das Leben vor hundert Jahren aus? Auch 1922/23 lag im Januar nicht besonders viel Schnee, wie ein Zeitungsartikel aus dem Obergünzburger Tagblatt verrät. „Mit Ausnahme des Winters 1916/17 haben wir ja wirklich in letzter Zeit ungewöhnlich milde Winter gehabt. Diese Erscheinung tritt auch heuer wieder, abgesehen von der letzten trockenen Frostperiode, deutlich hervor“, so ist es in dem Bericht zu lesen.

Auch vor hundert Jahren gab es im Ostallgäu einen milden Winter

Und nicht nur das: In dem Bericht klagen verschiedene Gegenden über die geringe Schneemenge. So hatten die Gebirgsorte, dann auch die Schweiz und sogar Russland, fast gar keinen Schnee. Es hatte auch schon in früheren Zeiten milde Winter gegeben, sodass selbst im Januar Blumen blühten. Danach kamen aber auch wieder sehr strenge Winter. Man müsse daher vorsichtig sein mit der Behauptung, dass der Winter aussterbe.

Immerhin sei festzustellen, dass seit dem Jahre 1879 der Bodensee nicht mehr zugefroren ist und dass die Themse zum letzten Mal im Jahre 1814 bis in die Gegend der Londoner City vereist war, ist in dem Bericht zu lesen. Die Schweizer Gletscher zeigten seit den vergangenen 50 Jahren eine beständige Abnahme und es gebe Meteorologen, die dieses Zurückgehen der Vergletscherung mit der allmählichen Milderung des Winterklimas in Mitteleuropa in Zusammenhang bringen. Weiter steht in dem Bericht des Obergünzburger Tagblatts, dass man auch auf dem Südpolarkontinent eine Abnahme des Eises beobachtet habe. In den vergangenen 80 Jahren sei die ungeheure Eisbarriere, die ihn umgibt, um viele Kilometer zurückgegangen.

1922/23 sind in Obergünzburg auch die Lebensmittelpreise gestiegen

Die Zeitung gibt nicht nur Aufschluss über das Wetter, sondern auch über das alltägliche Leben der Bürgerinnen und Bürger. So stand in der Rubrik „Lokales, Allgäu und Schwaben“ der Tagblattausgabe vom 13. Januar 1923 unter Obergünzburg, dass die grassierende Inflation eine enorme Preiserhöhung der Lebensmittel auslöst. Mit Wirksamkeit vom 15. Januar 1923 wurde für den Bezirk Markt Oberdorf der Preis für das Pfund Kommunalverbands-Brot auf 140 Mark und der Preis für ein Pfund Mehl auf 170 Mark festgesetzt. Diese neuerliche recht bedauerliche Preiserhöhung war eine Folge der weiteren rapid gestiegenen Geldentwertung, die auf allen Gebieten eine fast täglich wachsende Kostensteigerung zur Folge hatte. Der Kommunalverband musste für das von der Landesgetreidestelle zugeteilte Getreide einen doppelt so hohen Preis zahlen, der Mahllohn, die Frachten und sonstigen Kosten sind erheblich gestiegen und den Bäckern musste eine erhebliche Erhöhung ihrer Verdienstspanne eingeräumt werden.

