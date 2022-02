Catwalk vor Heidi Klum und Kylie Minogue: Wie hat sich Laura aus Günzach geschlagen?

Germany's Next Topmodel ist in die 17. Staffel gestartet. Mit dabei: Laura W. aus Günzach. Sie fällt bei Heidi Klum mit einem ungewöhnlichen Accessoire auf.

04.02.2022 | Stand: 12:24 Uhr

Germany's Next Topmodel ist am Donnerstag auf Prosieben in die 17. Staffel gestartet. Mit dabei: Die 20-jährige Laura W. (Bella) aus Günzach im Allgäu. Sie ist eine von 31 Kandidatinnen, die zum Staffelauftrakt mit Heidi Klum nach Athen fliegen durften. Für Laura W. geht damit ein Traum in Erfüllung. "Es war schon als Kind mein Traum, dabei zu sein", sagte sie im Interview mit unserer Zeitung vor Beginn der Show. Beim ersten Zusammentreffen mit Modelmama Heidi Klum fiel Laura W. gleich auf - dank eines ungewöhnlichen Accessoires, das sie bei sich trug.

17. Staffel von Germany's Next Topmodel: Mehr Diversität, mehr Vielfalt. (Lesen Sie auch: Das sind die Kandidatinnen)

In der 17. Staffel ist vieles anders. Heidi Klum wird nicht müde zu sagen: "Wir wollen mehr Diversität." Diese zeigt sich vor allem in der Altersspanne der Kandidatinnen. So sind mit der 68-jährigen Barbara (Babsi) und der 66-jährigen Lieselotte (Liese) auch reifere Frauen vertreten - was auch schon zur zweiten Neuerung der Show führt: Die Zeit der "Meeedchen" ist vorbei. "Ich sage nicht Meeedchen. Ich sage Models", kündigt Heidi Klum an. Doch so richtig sitzt die neue Ansprache bei der Modelmama, die mit Tom Kaulitz verheiratet ist, noch nicht. Immer wieder rutscht ihr "Meeedchen" heraus.

Ein Blick auf die diesjährigen Kandidatinnen zeigt: Auch in Sachen Größe und Gewicht ist alles vertreten. Auch Laura W., die auf Instagram mit den Namen "laurajebella" unterwegs ist, bezeichnet sich selbst als "curvy". Bereits im Vorfeld der Show teilte Laura W. (mittlerweile übrigens mit braunen Haaren) auf Instagram und TikTok fleißig Bilder und machte Werbung für die Show. "Ich freue mich so krass auf heute Abend", fiebert sie ein paar Stunden vor der Ausstrahlung der 1. Folge GNTM entgegen. Pünktlich zum Staffelstart ging auch ihr offizieler Account "laura_isabell" von GNTM online und hat bereits nach wenigen Stunden über 1500 Follower.

Laura W. scheint bei den GNTM-Fans anzukommen. Bereits vor dem offiziellen Start der Serie gibt es einige Fan-Accounts für sie. Laura W. teilt auch fleißig Fan-Nachrichten, die sie bekommt: "Ihr habt echt alle mein Herz berührt. Ich bin so unfassbar dankbar und so sprachlos", schreibt die Kandidatin auf Instagram.

Heidi Klum begrüßt die GNTM-Teilnehmerinnen in Athen

Zum Auftrakt der 17. Staffel von Germany's Next Topmodel wartet gleich eine besondere Überraschung auf die Kandidatinnen. Heidi Klum empfängt sie in Athen. Mit einem Minibus werden die GNTM-Teilnehmerinnen vorgefahren und von Heidi Klum begrüßt. Laura W. ist die erste Kandidatin, die aus dem Bus steigt. Und Heidi Klum lässt gleich die erste Bombe platzen: "Wir machen direkt eine richtig große Fashionshow". Die erste Bewährungsprobe für die Kandidatinnen auf dem Laufsteg.

"Sind das Brüste auf deiner Tasche", fragt Heidi schließlich Laura W. "Hast Du die selber da drauf gemalt?"

"Das gehört so. Ich mein, jeder mag Boobies", kontert Laura.

Der erste Catwalk bei Germany's Next Topmodel hat es in sich

Backstage dürfen sich die Models (nicht die "Meeedchen") erstmal kennenlernen. Und sie werden nicht müde das neue Konzept der Show zu loben. "Wir sind alle so unterschiedlich. Das ist mega", sagt eine Kandidatin. Schließlich geht es ans Stylen für die große Show. Wie griechische Göttinen sollen die Models fühlen. "Darf ich eine Unterhose drunter ziehen", fragt eine Kandidatin, der das Kleid zu freizügig ist. Sie erntet einen mitleidigen Blick der Designerin. In weiten Roben mit viel transparentem Stoff und auf Highheels geht es schließlich auf den rutschigen Laufsteg - unter den strengen Blicken von Heidi Klum und der kanadischen Sängerin Kylie Minogue, die in der ersten Folge Gastjurorin ist. Es dauert nicht lange und die ersten Models stürzen.

Kommt Laura W. (Bella) weiter?

Auch Laura W. (Bella) wackelt etwas.

Laura W. (Bella) meistert als Kandidatin bei Germany's Next Topmodel ihren ersten Lauf. Bild: ProSieben/Richard Hübner

Sie bringt den Lauf aber unfallfrei über die Bühne, genauergesagt den Catwalk. Vor den Dreharbeiten sei sie schon nervös gewesen, erzählt die Allgäuerin im Interview. „Aber mit dem ersten Interview und dem ersten Walk ist meine Nervosität auch schon weg gewesen.“

Ihr Lauf wurde belohnt. Laura W. ist in der nächsten Runde. Und Heidi Klum verrät auch schon, wo es als nächstes hingeht - nach Mykonos.

