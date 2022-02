Bei minus 30 Grad: So schwer war das Schneeräumen in Obergünzburg für Menschen und Pferde

Das Schneeräumen in Obergünzburg war früher eine knochenharte Arbeit. Um 4 Uhr früh begannen zwölf Pferde und zehn Männer mit der Arbeit - und fluchten oft.

Wie anstrengend der Winterdienst auf den Straßen Obergünzburgs in den Kriegs- und Nachkriegsjahren des vergangenen Jahrhunderts war, berichtete Hermann Knauer beim vierten und letzten Erzählcafé Ü80 vom Arbeitskreis Heimatkunde. Es war einfach spannend, den Erzählungen der sogenannten älteren Generation zu lauschen, in der die Ältesten 92 Jahre alt sind und ein 82-Jähriger zur Jugend dieser Erzählgruppe zählte.

So schwer ließ sich der Schnee bei minus 30 Grad räumen

Das Januarblatt des Bildkalenders 2022 zeigt das Zwölfergespann der Pferde vor dem großen Schneepflug, der seinerzeit die Zufahrts- und Hauptstraßen in und um Obergünzburg räumen musste. Die heutige Betrachtung des imposanten Kalenderbildes ruft Staunen und Wertschätzung hervor, denn das Unterfangen, die Straßen von Schnee bis zu 50 Zentimetern Höhe zu räumen, war anstrengend. Die Winter heute können mit den strengen, bis zu 25 und gar 30 Minusgrade und schneereichen Wintern von damals nicht mithalten. Anstrengungen für Mensch und Tier.

Straßenwärter muss im Winter zu Fuß von Obergünzburg nach Kraftisried

Der seinerzeitige Straßenwärter und Wegmacher Philipp Driendl aus Obergünzburg war zum Beispiel für die Befahrbarkeit der Straße von Kraftisried über Günzach bis Obergünzburg zuständig. Wenn es in der Nacht geschneit hatte, machte er sich um 3 Uhr nachts zu Fuß auf den Weg nach Kraftisried, um die Bauern zu wecken, die ihre Pferde aufzäumen mussten, um in den Morgenstunden mit dem mächtigen Gespann den Schneepflug von Kraftisried nach Obergünzburg zu ziehen. Auf jeder Pferdemähne musste ein Reiter sitzen und hinter dem Fuhrmann samt Beisitzer waren mindestens vier kräftige Mannen damit beschäftigt, per Gewindekurbel die Gelenkflanken für die Räumbreite entsprechend der Schneehöhe und Straßenbreite zu regulieren.

Geduld und Flüche begleiten die Schwerstarbeit beim Schneeräumen

Es war Schwerstarbeit. Bei Schneeverfrachtungen wie zwischen der Schobermühle unterhalb Rohr und der Wiesmühle bäumten sich die Pflugflanken so sehr auf, dass das Pferdegespann anhalten musste, um den betonharten Schnee in den Pflugflanken mit Pickel und Spitzschaufeln herauszuschlagen. Was sich bei solchen Situationen unter den unruhigen Pferden, den schwitzenden Schneeschauflern und den frierenden Fuhrmännern abgespielt hat, lässt sich heute nur erahnen. Ganz sicher hätten die von den Beschwichtigungsrufen der Reiter oder den Flüchen der Schneepflugmannschaft aufgewachten Bewohner des Oberen Marktes davon berichten können.

Auch solche Begebenheiten gehörten zu den spannend erzählten Anekdoten und Erzählungen aus der sogenannten „guten alten Zeit“, die der Arbeitskreis Heimatkunde schriftlich für die Nachwelt im Gemeindearchiv festhalten wird.

