Wie soll das neue Dorfgemeinschaftshaus in Kraftisried heißen? Jetzt sind die Bürger gefragt

Der Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Kraftisried schreitet voran. Doch der entgültige Name ist noch nicht gefunden. Die Gemeinde will einen Aufruf starten.

16.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Iris Plonski hatte die Idee, die Bevölkerung auffordern, Beispiele für die Namensgebung zu finden. Dazu wird es einen Brief an alle Haushalte geben und eine Veröffentlichung im Kraftisrieder Gemeindeblättle. Die Aktion soll voraussichtlich ab 1. März beginnen und bis 31. März laufen. Auch von der Baustelle gibt es gute Nachrichten: Die als mögliche Wohnung vorgesehenen Räume wurden komplett in Eigenleistung ausgebaut. Sobald schönes Wetter herrsche, werde man mit der Außenfassade anfangen, dem sollen dann die Außenanlagen folgen.