Wie soll das neue Radkonzept in Marktoberdorf aussehen?

Die Stadt möchte mit Bürgern ein Radwegekonzept entwickeln. Beteiligen können sich Radfahrer auf verschiedene Arten - unter anderem bei einem Workshop.

05.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Stadt arbeitet stetig daran, die Infrastruktur für Radfahrerinnen und Radfahrer in Marktoberdorf zu verbessern. Bereits im Herbst 2021 beschloss der Stadtrat zu diesem Zweck, ein Radverkehrskonzept in Auftrag zu geben. Das Ziel: Die Verkehrssicherheit im bestehenden Radnetz soll erhöht und Lücken geschlossen werden. Wie das genau gelingen kann, erarbeitet die Stadt derzeit zusammen mit dem Planungsbüro Topplan aus Wald. Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell wünscht sich dabei vor allem eine große Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Welche Wünsche und Anregungen hat der Alltagsradler in Marktoberdorf? Um diese und viele weitere Fragen dreht sich unter anderem ein Workshop am Mittwoch, 11. Oktober, um 18 Uhr im Modeon.

Das Thema Radverkehr beschäftigt die Stadt nicht erst seit Kurzem. In den vergangenen Jahren hat der Stadtrat bereits viele Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur umgesetzt. "So schlecht sind wir gar nicht", sagt Bürgermeister Hell im Bezug auf Ausgangslage. Und die Zahlen geben ihm Recht: Beim ADFC-Fahrradklimatest, der die Zufriedenheit der Radfahrer in Deutschland widerspiegelt, landete Marktoberdorf 2022 bayernweit auf Platz 21 von 100 bewerteten Gemeinden unter 20.000 Einwohner. "Wir wollen nun im Rahmen der realistischen Verhältnisse die Situation noch weiter verbessern", sagt Hell.

Ein Workshop in Marktoberdorf

Zu diesem Zweck findet ein Workshop im Modeon statt, in dessen Rahmen auch der Preis fürs Stadtradeln veliehen wird. Bei dem Workshop geht es um die Alltagsfahrten auf dem Fahrrad. Und dabei soll jeder Radfahrer gehört werden, egal ob er tagtäglich zur Schule, ins Büro oder zum Einkaufen radelt. Die Teilnehmer können sagen, wo sie punktuelle Schwachstellen sehen (zum Beispiel Schlaglöcher) und, wie sie das Netz im Großen und Ganzen bewerten. Neben dem Workshop ist auch eine Online-Beteiligung möglich. Unter dem Link maps.marktoberdorf.de können Nutzer Wünsche und Kritik mit der Stadt teilen. Mit einem Klick auf den Reiter "Radverkehrskonzept" öffnet sich eine Karte, auf der die Bürger einen Punkt setzen, ein Foto hochladen und einen Text schreiben können. Die Meldungen werden dann abgearbeitet und verifziert. Um wirklich jeden Bürger abzuholen, findet zudem eine Postkartenaktion statt. Die Karten liegen für etwa 14 Tage an zentralen Orten in Marktoberdorf aus. Teilnehmer können sie ausfüllen und an die Stadt zurückschicken.

Das Ziel: Gutes Miteinander in Marktoberdorf

Im nächsten Schritt prüft das Planungsbüro Topplan die Anregungen auf Herz und Nieren. "Das kann dann noch ein paar Monate dauern", sagt Andreas Ampßler, Geschäftsführer von Topplan. "Es soll etwas herauskommen, das umsetzbar ist", sagt Hell. Bei den Planungen werden die Polizei, die Verkehrsbehörde am Landratsamt, Straßenbaulastträger und die Behindertenvertretung mit eingebunden. "Meine Vorstellung von einem guten Konzept ist ein harmonisches Miteinander auf den Straßen", sagt Hell.

Anmeldung zum Workshop im Modeon bis Freitag, 6. Oktober, unter 08342/ 4008-31 oder -33 oder unter buergermeister@marktoberdorf.de