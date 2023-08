Wie Unbekannte in Marktoberdorf Autobesitzer verwirren

Der Vorfall in Marktoberdorf klingt zunächst kurios. Ist er aber nicht. Vielmehr beschäftigt er nun die Polizei. Sie sucht Zeugen.

23.08.2023 | Stand: 15:14 Uhr

Es sollte ein Scherz sein, der bestenfalls für die Freinacht taugt. Aber selbst da ist er strafbar. Deshalb ermittelt nun die Polizei Marktoberdorf in einem auch für sie besonderen Fall. Denn die Größenordnung ist ungewöhnlich.

Polizei Marktoberdorf sucht noch einen Autobesitzer

In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte im Bereich der Gschwenderstraße in Marktoberdorf Autokennzeichen von mehreren Fahrzeugen abmontiert und an anderen Fahrzeugen wieder angebracht. Die meisten Kennzeichen konnten laut Polizei den richtigen Besitzern bereits zugeordnet werden. Ein Kennzeichen wurde bislang nicht aufgefunden.

Die Polizei bittet deshalb Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08342/9604-0.

