Das Ettwieser-Weiher-Dilemma: Mehr Wasser für die Bachmuscheln als für die Badegäste

Während Tag für Tag der Pegel des Ettwieser Weihers sinkt, sucht Marktoberdorf nach einem Ausweg für das Problem. Mehrere Lösungen sind auf dem Prüfstand.

03.08.2023 | Stand: 20:06 Uhr

Und täglich grüßt die Bachmuschel. So oder so ähnlich mag es den Marktoberdorferinnen und Markoberdorfern zumindest gerade vorkommen. Tag für Tag stellt sich bei ihnen die Frage: Wie viel Wasser ist noch im Ettwieser Weiher? Wie bereits im vergangenen Sommer ist der Pegel des beliebten Badesees nämlich wieder drastisch gesunken - und das, obwohl es kräftig geregnet hat. Grund dafür sind die Bachmuscheln im angrenzenden Ettwieser Bach. Die vom Aussterben bedrohten Tiere brauchen genügend Wasser, um überleben zu können. Und das kommt momentan zu zehn Litern auf die Sekunde aus dem "Ette". Doch wie kann das mit dem Badebetrieb unter einen Hut gebracht werden? Mit dieser Frage hat sich auch der Marktoberdorfer Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung beschäftigt und in der Zwischenzeit einige angesprochene Maßnahmen geprüft. Denn eins ist klar: Eine Lösung muss her.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.