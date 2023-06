Großes Feierwochenende rund um die Wieskirche - auch Markus Söder kommt zum Fest

Zum Jubiläum der Wieskirche ist in Steingaden ein Festwochenende geplant. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Bürgerfest und ein Festakt.

08.06.2023 | Stand: 07:59 Uhr

Seit 40 Jahren ist Steingaden Mitglied im international illustren Kreis jener Orte, die ein Objekt des UNESCO-Welterbes haben. Die Wieskirche wurde - wie der Taj Mahal in Indien und Macchu Pichu in Peru - im Jahre 1983 mit der hohen Auszeichnung des Weltkulturerbes bedacht. Anlässlich dieses stolzen Jubiläums feiern die Gemeinde Steingaden, der Landkreis Weilheim-Schongau und die Wallfahrtskuratie das weltberühmte Bauwerk am Wochenende, 17. und 18. Juni 2023.

Wieskirche in Steingaden: Ministerpräsident Söder und Bischof Meier kommen zum Fest

Die Feierlichkeiten beginnen am Samstag, 17. Juni, um 16 Uhr mit einem fröhlichen Bürgerfest mit Musik und Brotzeit sowie Vorführungen der Vereine auf dem Dorfplatz in der Wies. Am Sonntag, 18. Juni, zelebriert dann der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier zum „Tränenfest“ ein feierliches Pontifikalamt, an das sich der Festakt in der Wallfahrtskirche anschließt.

Neben vielen Ehrengästen von nah und fern hat der eigentliche Hausherr, nämlich der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder, sein Kommen zugesagt. Der Jubiläumstag endet mit einem Festkonzert im Rahmen der „Musik im Pfaffenwinkel“ (Beginn 19 Uhr) mit Werken von Wolfgang Amadeus und Leopold Mozart.