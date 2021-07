Die Geschäfte in Marktoberdorf blicken einigermaßen optimistisch in die Zukunft. Doch eine andere Branche in der Stadt hat es wesentlich härter getroffen.

18.07.2021 | Stand: 18:09 Uhr

Trotz Corona-Krise können die Geschäfte in Marktoberdorf einigermaßen optimistisch in die Zukunft schauen. Das sagen zumindest die Stadt und der Aktionskreis als Werbegemeinschaft des örtlichen Einzelhandels. „Bislang scheinen die allermeisten Läden durch die Krise gekommen sein, und wir haben noch immer mehr Anfragen für neue Geschäfte als Weggänge“, berichtet der städtische Wirtschaftsförderer Philipp Heidrich. „Allerdings ist der Spuk ja auch noch nicht ganz vorbei.“