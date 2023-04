Wildnismanufaktur verteilt kostenlos Bäume in Aitrang

In Wenglingen (Aitrang) gibt es pro Person bis zu 100 Bäume kostenlos. Es handelt sich um Setzlinge, die dringend gepflanzt werden müssen. Alle Infos.

07.04.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Die Wildnismanufaktur organisiert in Zusammenarbeit mit „Mehr Bäume Jetzt“ am Samstag, 8. April, zwischen 9 und 15 Uhr eine Baumverteilungsaktion in Wenglingen 16 ( Aitrang). Angeboten werden gesunde etwa drei Jahre alte Setzlinge, die dringend gepflanzt werden müssen.

Bis zu 100 Bäume kostenlos pro Person

Jede Person erhält kostenlos bis zu 100 Bäume. Wer sich zuerst meldet und um 9 Uhr da ist, bekommt zuerst. Die Bäume werden, je nach Bestand, der geliefert wird, gemischt abgegeben. Es gibt Lärchen, Fichten, Serbische Fichten, Buchen, Eichen, Schwarzkiefer, Douglasien, Hainbuchen. Gesucht werden noch Helfer, die sich mit Namen, Telefonnummer und der gewünschten Anzahl an Bäumen per E-Mail melden mit dem Betreff „Wildnis“ unter wildnis-manufaktur@tutanota.com

Anmeldung und Infos auf der Seite www.mehrbaeume.jetzt.