Wildunfälle in Marktoberdorf häufen sich - Was das mit der Ausgangssperre zu tun hat

Die Polizei Marktoberdorf verzeichnet fast 30 Prozent mehr Zusammenstöße mit Wildtieren. Woran das liegen könnte und was die Beamten Autofahrern raten.

20.05.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Wildunfälle häufen sich. Wie Rudolf Stiening von der Polizei Marktoberdorf sagt, sind in der Zeit vom 1. März bis 18. Mai fast 30 Prozent mehr Zusammenstöße mit Wildtieren gemeldet worden als im gleichen Zeitraum des Vorjahres – eine Steigerung von 48 auf 62 Fälle.

Die Polizei vermutet, dass diese Häufung mit der nächtlichen Ausgangssperre zu tun haben könnte. Das Wild bleibe in den Nachtstunden ungestörter und traue sich daher in den frühen Morgenstunden wohl näher an die Straßen. Um an die Fressstellen zu gelangen, kreuzen die Tiere öfter die Straßen.

Wildunfälle in Marktoberdorf: Polizei rät zur Vorsicht

Daher rät die Polizei Autofahrer zu verstärkter Vorsicht. Eine erhöhte Gefahr bestehe an Strecken, auf denen auf der einen Straßenseite ein Waldstück zu sehen sei, auf der anderen eine freie Wiesenfläche, wo das Wild nach Nahrung suche.

