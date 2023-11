Von den drei Zinnen bis zum Orient: Der Krippenbauer aus Thalhofen

Wilhelm Guggenmos hat in Thalhofen wieder seine Weihnachtskrippen aufgebaut. Das Material für seine Werke findet der Krippenbauer bei seinen Spaziergängen.

21.11.2023 | Stand: 17:01 Uhr

Das ganze Jahr ist Krippenzeit. So ist es bei Wilhelm Guggenmos, der bei jedem Spaziergang etwas findet, dass er zum Basteln einer Krippe benötigt. Und einige Wochen vor Weihnachten ist es immer soweit. Guggenmos öffnet dann in der Breitenbachstraße 4 in Thalhofen die Tür zum Kellerraum, in dem eine große Anzahl an Krippen ausgestellt ist.

Zahlreiche Besucher bestaunten Guggenmos Unikate

So auch in diesem Jahr, und es kamen wieder zahlreiche Besucher, um die Unikate zu bestaunen. Sein Hobby ist ansteckend, es kommen auch Kollegen, die mal einen Rat von ihm brauchen. Nach über 30 Jahren Krippenerfahrung hat Guggenmos einiges über seine Werke zu erzählen. „Heuer habe ich nicht so viel getan“, erzählt er. Die Gesundheit spielte nicht so mit. Doch der Elan ist bei ihm ungebrochen. Neben orientalischen und alpenländischen Kunstwerken kann er zu den Materialien und Fundstellen einiges berichten.

Die "Drei Zinnne-Krippe" ist sein jüngstes Werk

Sein jüngstes Werk nennt er voller Stolz „Die Drei Zinnen-Krippe“ und man sieht gleich, dass die ausgefransten, gesplitterten Holzstücke fast das Ebenbild jener Südtiroler Berge sind. „Die habe ich beim Spazierengehen so gefunden.“ Und so läuft Guggenmos mit offenen Augen durch die Landschaft, er könnte ja ein Stück für eine Krippe brauchen. Und so, wie die Unikate im Keller liebevoll dekoriert, arrangiert und beleuchtet sind, spürt man die Liebe zum Detail. So freut es nicht nur den Krippenbauer, auch die Besucher sind begeistert, allein die besondere Stimmung macht Adventsfreude.

