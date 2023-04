Veteranentreffen: In Willofs trifft HipHop auf Rock auf Indie

Zweimal im Jahr ist in Willofs bei Obergünzburg Ausnahmezustand. Mit dem Veteranentreffen ist es wieder soweit - alles zum Programm 2023, Tickets und Anfahrt.

19.04.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Westlich von Kaufbeuren gelegen liegt Obergünzburg. Im kleinen Ortsteil Willofs ist zweimal im Jahr der Ausnahmezustand dank zweier Festival: End of Summer im September und das Veteranentreffen im April / Mai. Dank der Indiekneipe im Gasthof Obermindelthal wächst dann der kleine Ortsteil über sich hinaus. Jetzt ist es am ersten Maiwochenende wieder soweit. Dann findet das Veteranentreffen 2023 statt. Alles zum Programm, den Tickets und der Anfahrt gibt es hier.

Wann findet das Willofs Veteranentreffen 2023 statt?

Das beliebte Festival Veteranentreffen im Obergünzburger Ortsteil Willofs findet 2023 am ersten Wochenende im Mai statt. Am Freitag, 5. Mai, und am Samstag, 6. Mai, gibt es auf jeweils zwei Stages Programm. Dazu kommen die DJs im Stadel und der Disco.

Einlass ist an beiden Tagen ab 19.30 Uhr. Und ab 20.30 Uhr beginnen die Konzerte.

Freitag, 5. Mai 2023

Samstag, 6. Mai 2023

Wie ist das Programm beim Veteranentreffen Willofs 2023?

Zum Veteranentreffen kommen nicht nur Bands aus dem Allgäu oder Bayern nach Obergünzburg, sogar aus Großbritannien reisen die Musiker an. Darüber hinaus legen im Stadel und der Disco auch DJs auf. Währenddessen teilen sich die Bands auf zwei Bühnen auf.

Freitag, 5. Mai 2023

Stage 1 20.30 Uhr, Main Concept 22.30 Uhr, Rainer von Vielen 0.30 Uhr, Jamaram Stage 2

21 Uhr, Melting Pot 23 Uhr, Oporto 1 Uhr, Yellow Umbrella

Samstag, 6. Mai 2023 Stage 1 20.30 Uhr, Bröselmaschine 22.30 Uhr, Wille and the Bandits 0.30 Uhr, Malaka Hostel Stage 2 21.30 Uhr, Tim Bleil 22 Uhr, Rugged Roots 23.30 Uhr, Keen 1 Uhr, Loamsiada



Am Freitag legen im Stadel die DJs Jakob, Mexx und Smiles auf, in der Disco Matze und Magic. Am Samstag folgen Egodisco und Ryan Winston im Stadel sowie Christoph und Siggi in der Disco.

Was kosten die Tickets für das Willofs Veteranenteffen 2023?

Das sind Preise der Ticktes fürs Veteranentreffen in Willofs 2023:

Kombiticket für beide Tage mit Camping 45 Euro (auf 100 Stück limitiert) 50 Euro im Vorverkauf 55 Euro an der Abendkasse

Einzelticket ohne Camping, aber mit Parken 28 Euro im Vorverkauf 30 Euro an der Abendkasse



Camping ist nur möglich mit dem Kombiticket. Dazu kommt Müllpfand von zehn Euro, bei Rückgabe der Pfandmarke gibt es fünf Euro zurück. Darüber hinaus gibt es keine Reservierung der Plätze. Für Essen wird über einen Foodtruck gesorgt.

Anfahrt: Wie kommen Fans zum Willofs Veteranentreffen 2023?

Willofs liegt rund sieben Fahrminuten mit dem Auto im Norden von Obergünzburg. Zwar ist es möglich mit dem Bus bis nach Obergünzburg zu fahren, zum Beispiel von Kempten oder Kaufbeuren aus, aber nach Willofs gibt es keine Verbindung. Somit bleibt nur die Anreise mit dem Auto: