Wind entfacht verlassenes Mottfeuer bei Wald wieder: Feuerwehr muss anrücken

Landwirt hatte das Mottfeuer bei Wald entzündet. Doch es war wohl nicht ganz aus, als er es verließ. Wanderer verhinderten wohl Schlimmeres.

21.03.2022 | Stand: 15:52 Uhr

Zu einem Brandherd bei Kaltenbrunn nahe Wald ist die Feuerwehr am Sonntagnachmittag gerufen worden: Der Wind hatte dort den Rest eines Mottfeuers erneut entfacht. Wanderer beobachten, wie der Wind in einen Aschehaufen blies und Funken zum Wald hin flogen. Ein Landwirt hatte das Mottfeuer angemeldet und am Samstag auf einer Freifläche entzündet. Offenbar war dieses nicht ganz erloschen, als es der Landwirt zurückließ. Die Feuerwehr Wald löschte nun auch die Reste des Mottfeuers. Den Landwirt erwartet nun eine Anzeige, heißt es von der Polizei.