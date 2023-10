Kraftisried macht den Weg frei für neue Windräder

Das mögliche Gebiet für den Bau neuer Windkraftanlagen liegt an der Grenze zu Wildpoldsried. Warum es Kritik von einigen Räten aus Kraftisried gbt.

11.10.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Für den Bau neuer Windräder im Gemeindegebiet hat der Gemeinderat Kraftisried die Änderung des Flächennutzungsplanes für Windenergie beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss dazu erfolgte bereits in der Mai-Sitzung. Das Plangebiet umfasst den Höhenzug im Bereich „Schottnerwald/Klosterfrauenholz“ an der Grenze zu Wildpoldsried.

Der Aufstellungsbeschluss müsse nun erneut erfolgen, informierte Bürgermeister Michael Abel in der jüngsten Sitzung. Der Grund seien „kleine Änderungen“ in den Planungsgrundlagen. Ein möglicher Standort für ein Windrad werde nicht weiterverfolgt, da er zu nah an der Wohnbebauung liegt. Diesen Standort westlich von „Schlegel“ hatten die Räte bereits in der Mai-Sitzung infrage gestellt. Weitere Details zu den geplanten Anlagen sollen in einem Bebauungsplan geklärt werden, sagte Abel.

Gemeinde Kraftisried ost nicht Bauherr der Windräder

Einige Räte kritisierten die Qualität des vom Ingenieurbüro vorgelegten Übersichtsplans. Dieser sei für das Gremium und die anwesenden Bürgerinnen und Bürger wenig aussagekräftig. So sei die genaue Lage der möglichen Standorte nicht eindeutig erkennbar.

Weiter wurde im Rat erklärt, dass die Gemeinde nicht Bauherr der Windräder sei. Der erneute Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgte mit fünf zu drei Stimmen.

Kraftisried beschafft Notstromaggregat

Für den Fall eines Stromausfalls hat die Gemeinde ein Notstromaggregat für die Wasserversorgung beschafft, erinnerte Bürgermeister Abel. Er stellte die Frage in den Raum, ob auch für die Mehrzweckhalle ein Aggregat beschafft werden solle. Damit könnte das Gebäude als Anlaufstelle für Bürger im Notfall versorgt werden. In der Diskussion sahen die Gemeinderäte keinen Bedarf dafür. Die Wasserversorgung sei mit zwei Geräten sichergestellt, zudem seien zwei weitere Aggregate bei der Feuerwehr verfügbar. „Wir sind gut versorgt“, stellte Dritter Bürgermeister Bernhard Bader fest. Im Ortsteil Schweinlang sind einige Reparaturen und Sanierungen an Straßen nötig. Damit eine Baustelleneinrichtung nur einmal anfällt, sollen die Arbeiten in einem Paket ausgeführt werden. Das vorgelegte Angebot der Firma Xaver Schmid aus Marktoberdorf über rund 26.000 Euro wurde einstimmig beauftragt.

Arbeiten am Pfarrhof Kraftisried nötig

Auch am gemeindeeigenen Pfarrhof sind Arbeiten erforderlich. Das Gebäude sei inzwischen vermietet, allerdings müsse noch eine Schimmelsanierung erfolgen, informierte Abel. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe der Arbeiten über rund 10.000 Euro zu.

Die Gemeinde-App als neues Informationsmedium geht in Betrieb, berichtete der Bürgermeister. Die Vereine erhalten die Zugangsdaten und können ihre Informationen und Nachrichten einpflegen.