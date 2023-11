Windpocken-Alarm im Ostallgäu: Auf was Eltern achten müssen

Sie sind hoch ansteckend und bergen gesundheitliche Risiken: Im Landkreis Ostallgäu sind vermehrt Windpocken ausgebrochen. Das Gesundheitsamt gibt Tipps.

14.11.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Im Landkreis Ostallgäu breiten sich derzeit Windpocken aus. Das Gesundheitsamt des Landkreises registriert seit einigen Wochen vermehrt Fälle. Das Landratsamt spricht in einer Pressemitteilung am Dienstagmittag von einem "größeren Ausbruchsgeschehen" an einer Grundschule im Landkreis. Auch mehrere Kindergärten seien von Windpockenerkrankungen betroffen, teilt die Behörde mit. Kindern und Jugendlichen, die an Windpocken erkrankt sind, ist der Kita- und Schulbesuch untersagt, denn Windpocken sind nicht nur hoch ansteckend, sondern bergen auch gesundheitliche Risiken, wie das Gesundheitsamt informiert.

Die hochansteckenden Varizella-Zoster-Viren, Auslöser von Windpocken, verbreiten sich über den direkten Kontakt oder beim Niesen, Husten und Atmen durch Tröpfcheninfektion. Die Tröpfchen können über die Luft meterweit übertragen werden und so Personen, die noch keine Windpocken hatten oder ungeimpft sind, anstecken. Typisch für Windpocken sind Symptome wie ein stark juckender Hautausschlag mit roten Bläschen und Fieber. Der Ausschlag kann auch auf der Kopfhaut und den Schleimhäuten auftreten.

Für Neugeborenen können Windpocken lebensbedrohlich sein

Mittlerweile sind die meisten Kinder gegen Windpocken geimpft. Die Impfung erspart das lästige Jucken und möglicherweise Narbenbildung durch aufgekratzte Bläschen. Erkrankt ein Erwachsener an Windpocken, verläuft die Infektion oft viel schwerer und es können im Vergleich zum Kindesalter häufiger Komplikationen auftreten. Erkrankt eine Schwangere in den ersten sechs Monaten der Schwangerschaft, kann dies beim ungeborenen Kind schwere Fehlbildungen auslösen. Auch für Neugeborene, die aufgrund ihres Alters noch nicht geimpft werden können, kann die Erkrankung lebensbedrohlich sein.

Was tun bei Windpocken? Das empfiehlt das Gesundheitsamt Ostallgäu

Bei Verdacht auf eine Windpockenerkrankung sollte der Besuch beim Kinderarzt telefonisch angekündigt werden, rät das Gesundheitsamt. Der Kontakt zu Menschen, die noch keine Windpockenerkrankung hatten beziehungsweise keinen Impfschutz haben, sollte vermieden werden. Ein an Windpocken erkranktes Kind darf weder den Kindergarten noch die Schule besuchen. Auch Kinder, die Kontakt zu einem Erkrankten hatten und keinen Immunschutz haben, dürfen die Einrichtung nach dem Infektionsschutzgesetz nicht besuchen - das Robert-Koch-Institut empfiehlt hier eine Dauer von 16 Tagen. Die juckenden Bläschen sollten nicht aufgekratzt werden, da die Bläschenflüssigkeit sehr ansteckend ist. Es kann zu einer bakteriellen Superinfektion der Haut und zu Narbenbildung kommen. Wenn Babys und Kinder sehr kurze Fingernägel haben, lässt sich das Aufkratzen besser vermeiden. Sollte eine Schwangere, die nicht gegen Windpocken immun ist, Kontakt zu einem Erkrankten gehabt haben, sollte sie schnellstmöglich ihren Arzt konsultieren.