Winter-Waldes-Lust in Wald: Weihnachtslieder zwischen Whiskyfässern

Man nehme acht Künstler, einen besonderen Veranstaltungsort und ein gut gelauntes Publikum: Herauskommt die Winter-Waldes-Lust.

05.12.2023 | Stand: 16:18 Uhr

Im weihnachtlich glänzenden Wald rieselte der Schnee nicht nur leise, sondern ganz schön viel. Und leise war an diesem Abend schon mal gar nichts. Schließlich fand die erste Winter-Waldes-Lust statt. Aufmerksame Leserinnen und Leser mögen sich nun an dieser Stelle denken: "Waldes-Lust? Das habe ich schon einmal gehört". Richtig: Das Format fand bereits im August 2021 als Picknick-Version im Sommer statt. Doch bei tiefstem Schneefall und Temperaturen um die 0 Grad mussten die Organisatoren kreativ werden. Wie gut, dass Peter Frischmann den Gärkeller der Waldbrand-Destillerie als Veranstaltungsort bereitstellte. Dort - zwischen Eichenholzbottichen und Whisky-Bar - hielt die Truppe um Initiator Hans Kalopp als "Versuchskaninchen" her, wie Kalopp es augenzwinkernd formulierte. Der Weg bis hin zu "Experiment geglückt" hielt einiges an Überraschungen, Gelächter und bayerisch-schottischem Pub-Feeling bereit. Denn nicht nur die Destillerie hatte Hochprozentiges zu bieten, auch das musizierende Oktett gab mehr als 100 Prozent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.