„Wir sind Freunde“: Der Forza-Besuch hat gezeigt, wie nah sich Marktoberdorfer und Sizilianer sind

Die Gäste aus Forza sind wieder fort. Die Beziehungen zwischen den Orten sollen nun aber gepflegt werden. Die gute Stimmung macht dafür einige Hoffnung.

07.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Jetzt sind die 35 Sizilianer aus Forza d’Agrò vorerst wieder aus Marktoberdorf abgereist. Aber sicher nur vorerst. Wer sehen wollte, wie groß die Freude über die wiedergepflegten Verbindungen zwischen Marktoberdorf und Forza ist, brauchte in der Besuchswoche nur zu einem der geselligen Anlässe gehen, den Marktoberdorfer – mit und ohne sizilianische Vorfahren – und Forzesen miteinander verbrachten. (Lesen Sie auch: Empfang. Ein Stück Italien in Marktoberdorf. So entsteht eine Brücke zwischen Marktoberdorf und Sizilien)

