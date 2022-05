Die Zukunft der Tennishalle in Marktoberdorf könnte sich in den nächsten Tagen entscheiden. Fest steht: In der Stadt werden bald besondere Campingmobile gebaut.

03.05.2022 | Stand: 18:40 Uhr

Welches Geschäft oder Lokal in Marktoberdorf macht neu auf, baut um, erweitert das Sortiment, wechselt den Betreiber oder sperrt zu? Darum geht es in unserer beliebten Serie "Schaufensterbummel ".

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.