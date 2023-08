„Den Spagat schaffen zwischen Tradition und Innovation“

Der Görisrieder Gasthof zum Hirsch blickt auf eine lange Tradition zurück - und trotz des Wirtshaussterbens positiv in die Zukunft. Was ist das Erfolgsrezept?

17.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Das Görisrieder Wirtshaus „Zum Hirsch“ sieht genauso aus, wie man sich eine traditionelle Dorfwirtschaft vorstellt: Draußen ein kleiner Biergarten, überdacht von einem Sonnensegel, drinnen eine urig-bayerische Gaststätte. Das Gasthaus liegt im Zentrum der kleinen Ostallgäuer Gemeinde, zwischen Kirche und Rathaus - die Dreifaltigkeit des Dorflebens ist hier noch intakt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, in einer Zeit, in der das Wirtshaussterben in aller Munde ist. Die Zahl der traditionellen Gaststätten ist in den vergangenen Jahren drastisch gesunken: Vor 30 Jahren gab es noch etwa 70.000 Wirtschaften in Deutschland, heute sind davon noch etwa 30.000 übrig. Jedes vierte bayerische Dorf hat keine eigene Wirtschaft mehr, heißt es vom Gaststättenverband Dehoga Bayern. Auch in der Region macht sich dieser Trend bemerkbar, in der Region mussten einige Schankwirtschaften schließen. Dazu kommen Probleme bei der Personalfindung und die steigenden Preise aufgrund der Inflation.

