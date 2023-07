Wo der Mobilfunk in Biessenhofen ausgebaut werden soll

Gemeinde Biessenhofen beauftragt Experten für die Standortsuche. Der Ausbau soll so gesundheitsschonend wie möglich vonstattengehen. Was der Fachmann sagt.

03.07.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Im Beisein einiger Gegner zum Mobilfunkkonzept für Biessenhofen sind bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Planungen vorgestellt. Als Sachverständiger informierte Dr. Peter Nießen vom Kölner EFM-Institut über den Stand der Planungen. Das Gremium folgte dem Beschlussvorschlag von Bürgermeister Wolfgang Eurisch, das präsentierte Konzept zur Kenntnis zu nehmen. Es soll als Grundlage für die Diskussion mit Mobilfunkbetreibern oder der Erweiterung eines Standorts im Rahmen des Mobilfunkpakts Bayern dienen.

Diese Masten für Mobilfunk gibt es in Biessenschofen bereits

Laut Eurisch gibt es drei Mobilfunkmasten der Betreiber Telecom, Telefonica und Vodafon: bei Nestlé, Richtung Bernbeuren am Strommast und in Heimenhofen. Ein Mobilfunkkonzept mit Standortvorschlägen für weitere Masten versucht, die Strahlenbelastung in Grenzen zu halten. Es soll damit der Forderung auch von Kritikern Rechnung tragen, den Ausbau möglichst gesundheitsschonend zu betreiben – wenn schon ausgebaut werden soll.

Wie die Rücksprache mit Matthias Simon, Baurechtler beim Bayerischer Gemeindetag, ergab, hat ein Mobilfunkkonzept keine rechtsverbindliche Wirkung. Es könne aber im Rahmen des Mobilfunkpakts eine fachlich fundierte Grundlage sein.

Im Mai 2021 fasste der Rat den Beschluss, ein Mobilfunkkonzept zu erstellen. Nach mehreren Ortsterminen zog sich das Erstellen des Konzepts zeitlich in die Länge. Wie Nießen kundtat, wurden an der Grenze zu Ebenhofen „viele Standorte untersucht“.

Wie laut Gutachter die Lage für Ebenhofen aussieht

Vodafon plane an der Kläranlage eine Masthöhe von 40 Metern. In Biessenhofen-Nord seien Immissionen nur in gewerblich genutzten Gebieten zu erwarten. In Ebenhofen sei mit hoher Immission zu rechnen. Der Standort sei nicht zu empfehlen. Ob neben dem thermischen Effekt mit weiteren negativen Auswirkungen des Mobilfunks zu rechnen sei, ist nach den Worten Nießens bislang wissenschaftlich ungeklärt.

Ein weiteres Thema war die Änderung der Kitasatzung samt Gebührensatzung. VG-Geschäftsstellenleiterin Angela Unger sprach an, dass aus pädagogischen Gründen (zum Beispiel Eingewöhnung) die Mindestbuchungszeit in der Kinderkrippe an mindestens vier Tagen die Woche mit je vier Stunden, also 16 Stunden gesamt, geändert werden soll. Der Elternbeirat habe sich damit einverstanden gezeigt. Mit einer Gegenstimme beschloss der Rat diese Änderung.

Warum die Gebühren für den Kindergarten angehoben werden

Ebenso stimmt er mit einer Gegenstimme einer Gebührenanhebung um 15 Prozent zu. Grund sind die Folgen von Tarifsteigerungen, Inflation und mehr. Eine gesonderte Einziehung von Spielgeld oder sonstige elterliche Zahlungen mit Ausnahme von Gruppenausflügen oder besonderen Freizeitaktivitäten fällt weg. Die Änderung der Gebührensatzung erbringt laut Angela Unger Mehreinnahmen von 54.500 Euro im Jahr. Die Änderung soll zum 1. September gültig werden.

Behandelt wurde auch die Plakatierverordnung. Der Rat beschloss den Erlass der Plakatierverordnung mit zwei Plakattafeln einschließlich des Anhangs. Die Verwaltung wurde mit Veröffentlichung und Umsetzung beauftragt. Auslöser war die Plakatierungssituation entlang der B 16. In der Verordnung geht es darum, Anschläge auf bestimmte Flächen zu konzentrieren und zu beschränken. Ausgenommen bleibt die Plakatierung bei Wahlen.

Bislang waren vier Standorte für Plakattafeln vorgesehen. An zwei Standorten ist deren Aufstellung bereits erfolgt: in Biessenhofen Poststraße nördlich Bahnhof und in Ebenhofen in der Altdorfer Straße. In Altdorf und Hörmanshofen werden noch Alternativen geprüft.

Das nächste Geschäft macht in Biessenhofen zu

Wie Bürgermeister Eurisch zum Abschluss mitteilte, schließt in Biessenhofen der Markt „Feine Kost Linder“ zum 31. August dieses Jahres. Das haben die Inhaber Irmi und Martin Linder im persönlichen Gespräch mitgeteilt. Für Eurisch sind die Gründe der Entscheidung nachvollziehbar. Er betrachtet jedoch die Schließung als schweren Verlust für die Gemeinde, weil durch sie viele soziale Kontakte verloren gehen. Auch bei der Schließung der Bäckerei Horn in Ebenhofen musste man diese Erfahrung machen.

Was die Sanierung der Laufbahn am Sportplatz Biessenhofen betrifft, ist noch keine Entscheidung gefallen, wie es jetzt weitergeht. Der Schulverband strebt eine Teilsanierung des Unterbaus für 6000 bis 7000 Euro an. Nach einer erneuten Besichtigung riet ein Vertreter der Fachfirma Kutter Landschaftsbau (Memmingen) ab. Bei einer solchen Teilsanierung sei bereits nach zwei Jahren mit neuen Schäden an der Bahn zu rechnen, hieß es.

