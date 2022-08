Wo der Teufel wohnt: Eine alte Geschichte aus Obergünzburg

Am Tag ist die Teufelsküche bei Obergünzburg ein wunderbares Ausflugsziel. Doch nachts gehen dort unheimliche Dinge vor sich. Was zwischen den Felsen lauert.

28.08.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Verschiedenste Sagen ranken sich um das Ostallgäu. Geister, Hexen, Werwölfe oder ein Pakt mit dem Teufel: In unserer kleinen Serie „Sagenhaftes Ostallgäu“ erzählen wir in unregelmäßigen Abständen Sagen aus Region. Wagen sie einen Besuch an besagte Orte – und sehen Sie selbst...

Obergünzburg Im Wald zwischen Ronsberg und Obergünzburg stehen zahlreiche, riesige Nagelfluhfelsen. Das Gebiet wird Teufelsküche genannt – nicht zuletzt, weil dort der Teufel höchstpersönlich in den Höhlen und Spalten zwischen den Felsen lebt. Eine weitere Legende besagt, dass noch ein Geist dort sein Unwesen treibt:

Ein Geist schleicht nachts zwischen den Felsen umher

Im Günztal lebte einst ein Mann, der durch Lug und Trug an ein kleines Vermögen herangekommen war. Als im Dreißigjährigen Krieg plündernde Schweden das Land durchstreiften, suchte er nach einem Versteck für seine Beute. Eine Höhle in der Teufelsküche schien ihm der geeignete Ort zu sein. Doch die Höhle ist verflucht. Der Betrüger starb. Sein Geist jedoch schleicht bis in alle Ewigkeit zwischen den Nagelfluhfelsen im Wald bei Obergünzburg umher, um die Höhle zu bewachen, in der das gestohlene Geld versteckt liegt. Seine menschliche Gestalt hat er verloren. Im Tod ist er ein Pudel – mit feuerroten Augen.

