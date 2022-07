Wo es dampft, gluckert, summt und quakt: Unterwegs in Ostallgäuer Mooren

In unserer Serie Heimatentdecker sind wir diesmal im Ostallgäu im Moor unterwegs. Wie ein Whiskeykenner den torfigen Geruch erschnuppert.

Wer als Einheimischer einen Sonntagsausflug plant, hat zu dieser Jahreszeit vielleicht eher Seen und schattige Wälder im Blick. Kaum einer denkt an eine Entdeckungsreise ins Moor. Dabei machen Moorlandschaften einen wichtigen Teil des Ostallgäus aus. Über einhundert stark bedrohte Tier- und Pflanzenarten sind hier beheimatet. Damit sind sie sogar bundesweit bedeutsam. (Lesen Sie dazu auch: Eine ganz neue Perspektive: Mit echten Flößen auf dem Lech durchs Ostallgäu.)

Moore sind eine kleine Welt für sich, ein Organismus, in dem es viel zu entdecken gibt

„Moore sind eine kleine Welt für sich, ein eigener Organismus, in dem es unglaublich viel zu entdecken gibt“, meint Simone Reylaender von der Allgäuer Moorallianz, die zusammen mit ihren Kollegen und Kolleginnen dafür sorgt, dass Moore sich regenerieren können, gepflegt und geschützt werden. (Lesen Sie dazu auch: (Lesen Sie dazu auch: Er kennt sich aus: Mit Tom Hennemann durch die Natur im Ostallgäu.)

Wo Teichfrösche im Ostallgäu glucksen. Libellen jagen und ein Schwarzspecht an die Moorkiefer klopft

Hinsetzen, schauen, spüren und den Torfgeruch wie ein Whiskeykenner erschnuppern – im Moor dampft, gluckert, summt und quakt es. Da glucksten hunderte Teichfrösche um die Wette, klopft ein Schwarzspecht an die Moorkiefer und jagen Libellen mit bis zu 50 Stundenkilometern ihre Beute. „Als Quelllarven sehen die Libellen aus wie Aliens, später schlüpft dann so ein schönes Insekt. Ihre Facettenaugen sind wie viele kleine Fernseher, mit denen sie unglaublich schnell etwas wahrnehmen können.“

Wer dieses Programm nicht verpassen will, kann nach dem Sonnenbad am See zur Moorerlebnisführung aufbrechen. Termine gibt es online unter www.moorallianz.de/moorkalender .

Serie: Heimatentdecker: In der Serie Heimatentdecker gibt es in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband jede Woche Tipps für mehr Heimatglück. Wir stellen Angebote und Projekte im Ostallgäu vor, die es ohne Tourismus nicht gäbe.

