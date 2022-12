Öffentliche Toiletten in Marktoberdorf: Welches WC hat wann geöffnet?

Die Stadt Marktoberdorf hat immer wieder mit Vandalismus in ihren öffentlichen Toiletten zu kämpfen. Die Folge: WCs sind nur noch beschränkt zugänglich.

22.12.2022 | Stand: 18:23 Uhr

Der eine oder andere Friedhofsbesucher in Marktoberdorf mag in der vergangenen Zeit möglicherweise vor verschlossener Toilettentür gestanden haben. Das öffentliche WC auf dem Friedhof der St. Martinskirche hat nur noch zu bestimmten Zeiten geöffnet. Der Grund ist Vandalismus. Immer wieder hat die Stadt mit Verschmutzungen und Beschädigungen in ihren öffentlichen WCs zu kämpfen, berichtet Hannah Fischer aus dem Büro des Bürgermeisters. Um den Benutzerinnen und Benutzern weiterhin saubere und hygienische Toiletten anbieten zu können, hat die Stadt Konsequenzen gezogen.

