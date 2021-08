Wochenmarkt in Obergünzburg: Das ist der neue Vorstand

Der Wochenmarktverein in Obergünzburg feiert 2021 sein 25-jähriges Bestehen und hat nun einen neuen Vorstand. Welche Dinge sich beim Sortiment ändern können.

02.08.2021 | Stand: 14:19 Uhr

Ein neues Kapitel in seiner Vereinsgeschichte hat der Obergünzburger Wochenmarktverein bei der Jahresversammlung eröffnet. Bei den Vorstandswahlen wurde Vorsitzender Fritz Haas von Michael Deiling abgelöst. Zweiter Vorsitzender ist Robert Müller, Schriftführerin: Angelika Schünemann, Kassier Max Wagner, Beisitzer sind Fritz Haas und Herbert Schmid, Kassenprüfer ist Josef Vetter.

Obergünzburger Wochenmarkt: Offen für Erweiterung

Bürgermeister Lars Leveringhaus würdigte in besonderer Weise die Initiative seines Vorgängers Herbert Schmid zur Gründung des Wochenmarktes. Dieser sei eine Erfolgsgeschichte und fester Bestandteil des Gemeindelebens, der auch zukünftig von der Marktgemeinde unterstützt und gefördert werde. In seinem Jahresbericht stellte Fritz Haas fest, dass mittlerweile ein komplettes Angebot an frischen und regionalen Erzeugnissen für die Marktbürger zur Verfügung stehe. Als Ergänzung könne er sich noch einen Imbissstand vorstellen und man sei immer offen für eine Erweiterung des Sortiments. Er dankte allen, Anbietern, Kunden und Helfern, die zum Gelingen des Wochenmarktes beitragen, und es ermöglicht haben, dass am 1. Oktober das 25-jährige Bestehen gefeiert werden kann.

Der neue Vorstand des Wochenmarktvereins: (von links) Herbert Schmid (Beisitzer), Michael Dreiling (Vorsitzender), Robert Müller (Zweiter Vorsitzender), Bürgermeister Lars Leveringhaus, Angelika Schünemann (Schriftführerin), Fritz Haas (Beisitzer). Es fehlt Max Wagner (Kassier). Bild: Inge Staffen

So sieht es mit dem Finanziellen aus

Kassier Edi Wagner berichtete über eine äußerst erfreuliche Entwicklung der Finanzen. Dies ermögliche seinem Nachfolger, mit einem soliden Kassenstand wieder Vereinsaktivitäten und andere Einrichtungen zu unterstützen.

Auf Antrag von Kassenprüferin Angelika Schünemann wurde die ausscheidende Vorstandschaft einstimmig entlastet.

Fritz Haas: "Gesicht, Herz und Motor" des Wochenmarktes

Die Verabschiedung und Würdigung der ausscheidenden Vorstandsmitglieder nahm der ehemalige Bürgermeister Herbert Schmid vor. Im Besonderen hob er die Verdienste von Fritz Haas hervor, der gleichermaßen das Gesicht, Herz und der Motor des Obergünzburger Wochenmarktes war. Auch der ehemalige Schriftführer Günther Brandl und Kassier Edi Wagner haben mit ihrem ruhigen, überlegtem und stets hilfsbereitem Einsatz zu dessen Erfolg beigetragen. Zweiter Vorsitzender Fritz Bichler hat wie kein Zweiter den Gedanken ökologischer und verantwortlicher Anbauweise verkörpert und propagiert. Zum Abschluss zeigte Robert Müller zukünftige Aspekte der Vereinsdarstellung auf und gab einen kurzen Ausblick auf das geplante Jubiläum zum 25-jährigen Bestehen des Obergünzburger Wochenmarktes.

